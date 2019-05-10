10 фактов о пользе прививок

Вокруг вакцинации существуем огромное количество мифов и раздутых фейковых страшилок, в основу которых легла истерия о прививках, которая раскручена людьми, которые часто не имеют никакого отношения к медицине.

Ставка делается на то, что большинство населения плохо осведомлено в вопросе вакцинации и склонно, к сожалению, скорее не поддерживать научное сообщество, рассказала инфекционист Дарья Паниева.

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Ниже информация для тех, кто думает и делает выводы. А еще для тех, кто не желает зла ​​себе, своим детям и близким.

Итак, вот несколько фактов о прививках:

1. "Прабабушку" всех вакцин (против натуральной оспы), кололи императорам и наследнику престола, а также первым лицам многих европейских государств. Таким образом высокопоставленные чины подавали пример населению, поскольку эффективность метода уже тогда была очевидна.

2. С начала XIX века вакцинация от натуральной оспы применялась локально. Только в 1967 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было принято решение о глобальной вакцинации. За 10 лет натуральная оспа была полностью ликвидирована. С 1977 года не зарегистрировано ни одного случая этого заболевания.

3. Инфекционные болезни – частая причина смерти среди детского населения во всем мире. В странах, где вакцинация детей обязательна и строго контролируется, детская смертность ниже.

4. Каждый год миллионы детей умирают от различных инфекций. Случаи смерти от осложнений вакцинации одиночные, но часто активно обсуждаются в СМИ. Так создается ложное впечатление о вреде прививок и частоте развития неблагоприятных последствий вакцинации.

5. По подсчетам ВОЗ, ежегодно благодаря вакцинации удается предотвратить до 3 миллионов смертей.

6. Глобальное внедрение прививок против полиомиелита привело к снижению заболеваемости на 99%.

7. В случае попадания вируса бешенства в организм человека, не существует другого способа предотвратить развитие болезни, кроме вакцинации. Если заболевание развивается, то оно приводит к смерти в 100% случаев.



Вакцинация ежегодно спасает 3 миллиона жизней

8. Большинство поствакцинальных реакций можно избежать, если соблюдать простые правила.

9. С момента изобретения первых вакцин технологии и методы постоянно совершенствуются, делая современные вакцины максимально безопасными и эффективными.

10. Не все прививки могут защитить человека от заражения тем или иным инфекционным заболеванием на 100%. Однако у вакцинированных людей болезнь всегда протекает легче, с минимальными рисками развития осложнений и летальных исходов.

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