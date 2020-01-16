10-летняя девушка впала в алкогольную кому в Одесской области

В Одесской области в Балтском районе 10-летняя девушка выпила водку и в конце концов потеряла сознание. Ее мать привлекли к ответственности.

Как сообщают в пресс-служба Нацполиции в Одесской области, ребенок выпил водку, когда его родители вместе с гостями находились в другом помещении.

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В итоге, когда поднималась на второй этаж кровати, девушка потеряла сознание и упала. Ее без сознания на полу нашла мать. Далее женщина обратилась к врачам.

После того, как ребенку оказали всю необходимую помощь, его перевели из реанимационного отделения в детское. Также известно, что несовершеннолетняя пришла в себя.

В полиции говорят, что соседи отзываются о семье только положительно. Правда, правоохранители как с самой 10-летней девушкой, так и с ее родителями провели профилактическую беседу.

Кроме того, мать ребенка привлекли к административной ответственности по статье Уголовного кодекса о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей. Эта статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов (17 – 51 гривна). Заметим, хотя этот штраф и довольно скудный, но иногда суды таким образом напоминают родителям об их обязанности по воспитанию своих детей.

Уважаемые взрослые, именно от вас, а прежде всего от родителей, зависит жизнь и здоровье детей. Будьте бдительны, ведь ваша легкомысленность может обернуться не только юридической ответственностью, но и трагедией, которую вы вряд ли сами себе простите,

– добавляют в полиции.

К слову, недавно в российском Омске на праздник детям раздали наборы сладостей, куда входили конфеты с водкой.

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