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10-летняя украинка пожертвовала свои волосы больному ребенку: фото

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Эмилия отдала свои волосы на благотворительность / Instagram / @my_holy_hair

Харьковчанка Эмилия, которая ранее щеголяла роскошными рыжими волосами, приняла решение обрезать их и пожертвовать на изготовление системы замещения волос.

Об этом 10-летняя девушка рассказала на своей странице в инстаграме. Эмилия регулярно публиковала снимки, на которых демонстрировала свои рыжие волнистые волосы, а также хвасталась различными способами укладки.

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Однако ребенок решил пожертвовать свои волосы. Ради этого в Харьков прилетели специалисты из одной из итальянских клиник, чтобы правильно срезать волосы и сделать из них систему замещения волос.

Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair
Эмилия отдала свои волосы на благотворительность / Instagram / @my_holy_hair

В течение нескольких месяцев они будут создавать систему для одного ребенка, страдающего полной потерей волос. После выработки этого, ей проведут операцию эстетического протезирования.

Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair
Эмилия отдала свои волосы на благотворительность​ / Instagram / @my_holy_hair

Емілія віддала своє волосся на благодійність / Instagram / @my_holy_hair
Эмилия отдала свои волосы на благотворительность / Instagram / @my_holy_hair


Эмилия отдала свои волосы на благотворительность / Instagram / @my_holy_hair


Эмилия отдала свои волосы на благотворительность / Instagram / @my_holy_hair


Эмилия отдала свои волосы на благотворительность / Instagram / @my_holy_hair

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Новости Здоровье Красота
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