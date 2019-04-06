10 неожиданных фактов о женской девственности

С женской девственностью связано очень много мифов. Одно из самых распространенных опасений – это то, что первый половой опыт будет сопровождаться болью и кровотечением.

Акушер-гинеколог и детский гинеколог Евгения Боднар рассказала про девственную плеву.

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1. Девственная плева (гимен) – это складка слизистой оболочки вокруг входа во влагалище. Это не пленка, не мембрана. Вообще термин "девственная плева" некорректен, ведь тогда кажется, что это пленка-перегородка. Но это не так.

2. Девственная плева – это рудиментарное анатомическое образование, расположенное вокруг входа во влагалище. Рудиментарное, то есть то, которые не выполняет никакой функции.

3. Относительно формы, то ошибочно считают, что она только кольцевидная. Встречается также полулунная, бахромчатая, решетчатая и другие формы.

4. Гимен – это не соединительнотканная перегородка во влагалище, нарушение целостности которой сопровождается кровотечением.

5. Во время первого секса у половины девушек нет крови. Если же говорить о традициях народов, где после первой брачной ночи демонстрируются простыни с кровавыми пятнами, то такой тест очень плохой.



Десять фактов про гимен

6. Гинеколог на приеме не может по форме гимена увидеть – девственная девушка перед ним на кресле, или нет. Если женщина отрицает опыт вагинальных контактов, врач верит на слово, пишет в карте virgo ("целомудренная") и не проводит влагалищное исследование.

7. Девственная плева достаточно эластична и растягивается, и, при полном расслаблении она может оставаться неповрежденной даже во время полового акта.

8. Иногда целостность гимена нарушается в результате травмы половых органов, не связанных с сексуальным опытом, а бывает, что только во время родов. Но чаще это происходит во время первого вагинального секса.

9. Вопрос о нарушении половой неприкосновенности должен решаться только судмедэкспертом по запросу следственных органов.

10. Из-за культурных особенностей и недостатка информации женщины иногда вынуждены прибегать к операции по сшиванию краев девственной плевы – гименопластике. Это они делают для того, чтобы первая брачная ночь прошла хорошо.

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