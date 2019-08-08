10 основных признаков эмоционального выгорания

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Эмоциональное выгорание: что делать
Эмоциональное выгорание: что делать / unsplash.com

Хронический стресс на работе считается чем-то неотъемлемым, а самоотверженность и трудоголизм – почетными привычками. Но это имеет негативные последствия для здоровья.

В 2019 ВОЗ включила "профессиональный синдром эмоционального выгорания" в Международную классификацию болезней. ВОЗ по-прежнему считает выгорание не медицинским, а эмоциональным состоянием. Развитие синдрома – результат хронического стресса на работе, а не в других сферах жизни.

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Wonderzine собрал 10 признаков того, что вы "горите" на работе.

1. Вы вечно уставшие. Если после ночи здорового сна, выходных на природе или даже недельного отпуска вы все еще чувствуете усталость – это явный признак выгорания и других опасных состояний, и лучше обратиться к врачу.

2. Вы не можете сконцентрироваться. Чтобы оценить уровень концентрации, вспомните, с какой скоростью вы решали рабочие задачи полгода назад и как справляетесь с ними сейчас. Попробуйте сосредоточиться хотя бы на полчаса и окунуться в дело – если не получается, это может свидетельствовать о начале выгорания.

3. Вы плохо работаете. Во время выгорания вы начинаете работать хуже, чем раньше: ваши идеи реже находят отклик, проекты чаще отправляют на доработку.

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4. Вы постоянно заняты. Работа захватила все ваше время: не можете отложить телефон даже на выходных, берете с собой компьютер в поездки, а на свидании шлете сообщения боссу. Такое рвение только навредит здоровью.

5. Вас легко разозлить. Если в последнее время вы сетуете и срываетесь на окружение, а раньше за вами такого не замечали – велика вероятность, что ваше восприятие уже искажено выгоранием.

6. Вам сложно браться за новое. Отсутствие мотивации – повод для беспокойства. Вас больше не увлекают новые проекты, не мотивируют даже карьерный рост и повышение зарплаты.

7. Вы не радуетесь выполненной работе. Вам становятся равнодушны не только ошибки и неудачи, но и успешно завершенные проекты – вы больше не ловите кайф от работы, вам просто все равно.

8. Вы начали выпивать и хуже питаться. Чтобы хоть как-то справиться со стрессом, вы заедаете его вредными снеками, ужинаете пиццей и все чаще жалуетесь на начальника за бокалом вина. Сиюминутные решения только мешают организму бороться с нагрузкой и не дают восстановить силы.

Постійна втома – симптом емоційного вигорання
Постоянная усталость – симптом эмоционального выгорания

9. Вы стали хуже себя чувствовать. Хронический стресс вредит здоровью: чем дольше вы под его действием, тем хуже себя чувствуете. Среди симптомов – боль в спине и шее, проблемы с пищеварением, повышенное давление, снижение либидо, нарушения менструального цикла и функций иммунитета.

10. Вы перестали о себе заботиться. Вы себя запустили: несмотря на хроническую усталость, продолжаете работать, как лошадь, плохо спите и совсем забыли о других сферах жизни, не связанных с работой.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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