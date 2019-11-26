10 правил рационального использования антибиотиков

По прогнозу ВОЗ, к 2050 году жертвами устойчивых ко всем известным препаратам бактерий ежегодно будут становиться 10 миллионов человек. Это больше, чем сейчас уносит рак. Поэтому важно изменить свое отношение к этим лекарствам.

Открытие антибиотиков стало главным достижением медицины за последнее столетие. Благодаря этим волшебным препаратам дифтерия, тиф, сифилис, коклюш, бактериальный менингит и другие инфекционные заболевания больше не воспринимаются как синонимы мучительной смерти и не входят в топ главных убийц человечества.

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Но все хорошее когда-либо заканчивается. Мы неуклонно движемся в направлении постантибиотической эры. И это разговор не о далеком будущем, а о сегодняшнем дне: каждый час в мире фиксируется 80 смертей, которые случились из-за устойчивости бактерий к антибиотикам.

Как уменьшить устойчивость бактерий к антибиотикам?

1. Вакцинируйтесь. Прививки защитят вас и ваших близких от инфекций (например, коклюша или дифтерии), которые завтра мы вероятно уже не сможем лечить антибиотиками.

2. Соблюдайте правила гигиены. Регулярное мытье рук, термическая обработка пищи, размораживание продуктов в холодильнике, гигиена полости рта - все эти меры снижают риск заразиться инфекциями, которые приведут к назначению антибиотиков.

3. Используйте презервативы и проверьтесь на ИППП, если у вас был секс с новым партнером. Это уменьшит риск подцепить и распространить устойчивую к антибиотикам гонорею и другие инфекции.

4. Обсудите с врачом целесообразность лечения антибиотиком. Прежде чем уйти из кабинета с рецептом, узнайте, почему врач вам его назначил. Медики не всегда проводят анализ для выявления возбудителя инфекции и его чувствительности к антибиотику, потому что это занимает несколько дней или дорого стоит. Но если состояние здоровья (и кошелька) позволяет – можно дать организму самостоятельно побороться с микробами до уточнения диагноза.



Антибиотики скоро перестанут действовать

5. Не скрывайте от врача, что уже начали самовольно принимать антибиотик. Или тот факт, что недавно принимали препарат по другому поводу. Эти обстоятельства могут исказить картину заболевания, что повлияет на дальнейшие рекомендации врача.

6. Не меняйте дозировку и длительность курса антибактериального препарата. Врач поможет вам рассчитать правильную дозу лекарства (у детей она зависит от веса) и объяснит, сколько раз в день его принимать. Завершайте курс по плану, даже если ваше самочувствие давно пришло в норму.

7. Не принимайте антибиотик дольше. Или для профилактики заболеваний без консультации с врачом. Ученые говорят, что редкое применение антибиотиков снижает лекарственную устойчивость бактерий, которые уже успели ее получить.

8. Лечитесь по полной программе. Антибиотик помогает вашему организму победить бактерий, но еще не гарантирует выздоровления и отсутствия осложнений. При болезни важно хорошо спать, отказаться от вредных привычек и выполнять другие рекомендации врача. Так вы снижаете риск, что выигранную инфекцию сменит другая, которая требует повторного назначения антибиотиков.

9. Не храните остатки антибиотиков после лечения и никому их не передавайте. Иначе будет соблазн принять препарат самостоятельно и наугад при следующей инфекции.

10. Научите близких рациональному отношения к антибиотикам. Часто люди принимают их без назначения, доверяя безответственным советам фармацевтов в аптеках, или под напором родственников.

Эти ошибки толкают нас к медицинской катастрофе. Платить за них придется следующему поколению.

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