10 признаков того, что вы алкоголик
Алкогольная зависимость начинается, когда алкоголя нужно больше и чаще, чтобы почувствовать себя хорошо.
Одновременно с этим мучают бесконечные проблемы на работе и в личной жизни. Royal College of Psychiatrists собрал симптомы, которые помогут понять, что у вас проблемы с алкоголем.
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1. Вы регулярно употребляете алкоголь, чтобы справиться с гневом, разочарованием, беспокойством или депрессией. Или просто, чтобы чувствовать себя лучше и увереннее в себе.
2. Похмелье – обычное дело. Утром вас все раздражает, и порой вы выпиваете снова, чтобы стало лучше.
3. Работа и отношения с людьми становятся все хуже – вы не знаете, в чем дело.
4. Вам неприятно думать о том, что вы снова выпивали.
5. Вы скрываете от друзей и семьи расходы на алкоголь.
6. Знакомые говорят, что из-за алкоголя у вас появляется много агрессии – вы не согласны.
7. Вам необходимо все больше алкоголя, чтобы стало приятно и спокойно.
8. Вы переносите или отменяете дела и встречи, чтобы выпить несколько бокалов.
9. Вы можете выпить в начале дня и не понимаете, что в этом плохого.
10. Люди рядом с вами почему-то стесняются.
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