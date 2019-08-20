10 признаков того, что вы алкоголик

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Признаки алкоголизма
Признаки алкоголизма / unsplash.com

Алкогольная зависимость начинается, когда алкоголя нужно больше и чаще, чтобы почувствовать себя хорошо.

Одновременно с этим мучают бесконечные проблемы на работе и в личной жизни. Royal College of Psychiatrists собрал симптомы, которые помогут понять, что у вас проблемы с алкоголем.

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1. Вы регулярно употребляете алкоголь, чтобы справиться с гневом, разочарованием, беспокойством или депрессией. Или просто, чтобы чувствовать себя лучше и увереннее в себе.

2. Похмелье – обычное дело. Утром вас все раздражает, и порой вы выпиваете снова, чтобы стало лучше.

3. Работа и отношения с людьми становятся все хуже – вы не знаете, в чем дело.

4. Вам неприятно думать о том, что вы снова выпивали.

via GIPHY

5. Вы скрываете от друзей и семьи расходы на алкоголь.

6. Знакомые говорят, что из-за алкоголя у вас появляется много агрессии – вы не согласны.

7. Вам необходимо все больше алкоголя, чтобы стало приятно и спокойно.

8. Вы переносите или отменяете дела и встречи, чтобы выпить несколько бокалов.

9. Вы можете выпить в начале дня и не понимаете, что в этом плохого.

10. Люди рядом с вами почему-то стесняются.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Алкоголь
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