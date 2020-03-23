10 самых грязных мест и вещей в квартире, о которых вы могли и не догадываться

Во время пандемии коронавируса Covid-2019 важно помнить не только о собственной гигиене, но о чистоте в доме. Существует несколько "горячих" мест и предметов быта, где всегда собирается грязь и размножаются бактерии.

Традиционно считается, что самым грязным местом любой квартиры является унитаз, в котором на одном квадратном сантиметре живет 2 500 бактерий. Однако настоящая угроза скрыта в более прозаических местах, пишет Lifehacker.

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Клавиатура

На клавиатуре в пределах одного квадратного сантиметра живет более 500 тысяч бактерий. Поскольку мало кто задумывается о мытье рук перед тем, как сесть за компьютер или ноутбук.

А это не помешало бы. Ведь благодаря грязным рукам на клавиатуре оседает плотным слоем те бактерии, которые мы собирали в течение дня на улице. Кроме того, клавиатура пылится. А еще на ней обязательно найдутся крошки или остатки пищи.

Вот и получается в результате – идеальный рассадник болезнетворных микробов.

Что следует делать: конечно, необходимо каждый раз мыть руки перед тем, как приступать к работе с компьютером. А раз в неделю проводить генеральную уборку клавиатуры: выдувать мусор и пыль, протирать мыльным раствором. Если клавиатурой вы пользуется не одни, то такие процедуры следует проводить чаще.

Мобильный телефон

Вы только представьте себе, где успевает побывать телефон за целый день: в кармане, где лежат деньги, на рабочем столе, где вы забыли протереть пыль, в кармане рюкзака или сумочки рядом с ключами, карточками и т. К экрану смартфона мы касаемся грязными руками после метро или расчета в магазине. Таким образом, только за один день телефон переносит на себе массу микробив.

Что следует делать: раз и неделю нужно делать полную дезинфекцию телефона. Как можно чаще протирайте телефон специальными очищающими салфетками. А также выделят для него специальный карман или место в сумке или рюкзаке, чтобы он как можно меньше контактировал с другими предметами.

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Дренажное отверстие в раковине

Это место – прекрасная среда для размножения бактерий. Однако о нем мы вспоминаем только в двух случаях: когда слив забивается или когда появляется неприятный запах. Но микробы там живут постоянно и размножаются они



Дренажное отверстие – бактерий источник / unsplash.com

Что следует делать: специальный раствор на основе белого уксуса или соды залейте в дренажное отверстие на полчаса. Такую процедуру следует проводить еженедельно, или если есть возможность – то и чаще. После такого очистке нужно промыть дренаж струей горячей воды. Не стоит забывать и о чистоте на кухня: меняйте часто губки, полотенца, чаще мойте ручки холодильная, микроволновки и кухонных шкафов.

Зубная щетка

Ваша зубная щетка может стать настоящим оазисом для микробов. Сам здесь могут размножаться более 100 миллионов бактерий, которые опасны для вашего организма. Ведь зубной щеткой мы пользуемся ежедневно.



Поэтому стоит чаще менять щетку /unsplash.com

Что следует делать: каждые три месяца меняйте зубную щетку на новую. Хранить щетку нужно в вертикальном положение. Также не помешает приобрести колпачок, чтобы защитить зубную щетку от внешних раздражителей. Периодически дезинфицируйте щетку: опустите ее на 30 секунд в ополаскиватель для полости рта или на несколько минут в кипяток.

Ключи

Наши ключи постоянно подают в грязную поверхность в подъезде или лифта, сохраняется в грязных карманах и почти никогда не чистятся. Именно поэтому с ключами мы приносим в дом массу заразных бактерий.



Ключи часто попадают в грязные места, а затем вам в руки /unsplash.com

Что следует делать: после прихода домой – помойте руки и протрите ключи антисептическими салфетками. Храните ключи только в специально отведенном месте, чтобы бактерии не распространялись по всей квартире.

Кошелек и деньги

На одной денежной банкноте содержится в среднем 30 тысяч бактерий. А чем старше купюра, тем больше бактерий на ней. Рассчитываясь деньгами, люди могут обменяться палочкой Коха, возбудителем туберкулеза или менингита.

Что следует делать: после каждого контакта с деньгами протирайте руки дезинфицирующим средством. Храните деньги в кошельке, а не в карманах. Ваш кошелек тоже нужно периодически протирать дезинфицирующими салфетками.

Ковры

Ковер гораздо опаснее, чем унитаз. Потому на квадратном сантиметров ковра только в 4 тысяч раз больше бактерий, чем на такой же площади унитаза. Кроме бактерий, ворсистая поверхность ковра может содержать еще и пылевых клещей и частицы вдимерлои кожи.



Ковры берут на себя наибольший удар / unsplash.com

Что следует делать: ковер нужно регулярно чистить пылесосом. Для удаления пятен и пыли используйте спиртовой раствор или раствор соды.

Прихожая

Это одно из самых опасных мест в квартире или доме. Ведь именно сюда попадают все микробы, которые вы приносите с улицы.

Что следует делать: постелите специальный коврик, который будет впитывать грязь и уличная пыль. Разувайтесь только на нем. Очищайте обувь сразу, как только пришли домой, а не оставляйте грязную пару ботинок на несколько дней, или до следующего использования. Ежедневно пол в прихожей нужно протирать дезинфицирующим раствором.

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Занавеска в ванной

Влажная среда способствует активному развитию бактерий. А занавеска для ванной – это идеальное место.



Ванна – влажное и теплое место – идеально для патогенов / unsplash.com

Что следует делать: занавески из полиэтилена лучше заменить на виниловые – они более устойчивы к плесени. Занавески раз в месяц стоит замачивать в соленой воде или в отбеливатели, содержащий хлор. Кроме того, после каждого пользования ванной – занавеску нужно протирать насухо и чаще проветривать ванную комнату.

Посудомоечная и стиральная машины

Несмотря на то, что оба технических средства призваны поддерживать порядок и чистоту, сами они являются источником микробов.



Много бактерии и в посудомоечной машине / unsplash.com

Что следует делать: каждые полгода очищайте дверной уплотнитель посудомоечной машины специальным средством. Чтобы не появлялась плесень, ежедневно протирайте насухо камеру, дверь, уплотнители и фильтр грубой очистки.

Регулярно мойте нижнюю часть дверцы машины и пространство между прокладками. После использования оставляйте посудомоечную машину открытой до полного высыхания.

Для полного обеззараживания техники нужно хотя бы раз в месяц тщательно промывать все съемные детали (фильтры, лоток для порошка, сливной шланг), а также дверные уплотнители.

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