10 ситуаций, когда не нужно вакцинироваться от гриппа

Преувеличить важность вакцинации от гриппа сложно. Это единственное действенное профилактическое мероприятие, тем более, что эффективных лекарств против гриппа в настоящее время не существует.

Шуточный список для людей, которым не нужна вакцинация от гриппа составила биолог Антонина Чернецкая.

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Кто может не прививаться от гриппа?

1. Вы отшельник, живете в глуши и не контактирует с внешним миром. Даже если дикие звери на вас чихнут, у вас найдется нужное растение для профилактики.

2. Вы ненавидите людей и хотите, чтобы их стало меньше, так что готовы пожертвовать собой, заболеть, и заразить как можно больше окружения.

3. Вы считаете, что в эволюцию нельзя вмешиваться. Слабый должен умереть! Даже если это будете вы или кто-то из вашей семьи. Дефектным генам не место в популяции! Антибиотики и кесарево тоже нужно запретить! Как и пересадку органов, лечение детей от рака и вообще медицину.

4. Вы мизантроп и любите быть в одиночестве, поэтому очень любите болеть! Один дома, никто не трогает. А еще у вас легкое ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство) и слегка синдром Мюнхгаузена. Столько баночек, схем, полосканий, обтираний – весь день занят!



Вакцинация от гриппа нужна почти всем людям

5. Вам не хватает внимания! За больным всегда ухаживают. Чай с малиной, бульон куриный, а ваши родственники так заняты и совсем не обращают на вас внимания. А если получите осложнения от гриппа, то можно попасть в больницу, а там всегда интересная компания.

6. Вы любите больничную пищу.

7. Вы считаете, что врачи очень хорошо живут, и хотя бы в сезон гриппа пусть эти бездельники отработают те золотые горы, которые им платят. А то ишь, хотят себе жизнь облегчить – прививок наделать.

8. Вы мазохист. Боль во всем теле приносят вам истинное наслаждение.

9. Вы хотите, чтобы фармацевтические компании хорошо заработали, потому что лечение стоит гораздо дороже профилактики.

10. Вы чувствуете ненависть и хотите смерти пожилым родственникам, тогда не вакцинируйте их, а еще лучше заболейте и придите в гости.

Подчеркиваем, список является шуточным и создан для того, чтобы убедить людей прививаться от гриппа.

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