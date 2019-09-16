10 способов улучшить воздух, которым вы дышите

Часто об изменениях климата и загрязненном воздухе говорят в одном ключе, но на самом деле это две существенно разные проблемы, так же как и пути их решения.

Тогда, как выбросы углерода в одной стране имеют влияние на изменение климата глобально, с качеством воздуха не так. Конечно, существуют определенные проблемы трансграничного качества воздуха, загрязненный воздух одной страны поступает через границу в соседние государства, но в основном, загрязнения являются локальными, отмечают специалисты.

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Наиболее опасными являются частицы и наночастицы, которые существуют в метре от их источника (как правило, они испаряются).

Продолжительность жизни диоксида азота также, как правило, не дольше суток. К примеру, вы не найдете выхлопных газов от трафика в городах в отдаленных селах.

Поверхностный озон настолько высокореактивен, что может исчезнуть в течение нескольких часов.

Предлагаем 10 профилактических мер, выполняя которые, вы будете дышать чистым воздухом, независимо от того, что происходит в соседнем государстве.

К тому же, большинство мер по уменьшению загрязнения воздуха на открытом воздухе имеют тенденцию к сокращению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата.

Простые необходимые вещи, которых стоит придерживаться, чтобы дышать более чистым воздухом

1. До того, как жечь что-то – неважно, это топливо в машине или уголь для барбекю – спросите себя насколько это необходимо и есть ли возможные альтернативы с нулевыми выбросами.

2. Старайтесь гулять, ездить на велосипеде, пользоваться общественным транспортом чаще, чем собственным авто для коротких путешествий (для ленивых или не совсем спортивных людей существуют электрические велосипеды и скутеры).

3. Если вы собираетесь купить авто, обратите внимание на электромобили (особенно на электрические и гибридные б/у модели).

4. По возможности перейдите на альтернативные источники электроэнергии. Интересуйтесь, как можно применять в своей жизни энергию солнца, ветра и биологическое топливо. Однако, не используйте печи на дровах. Такая альтернатива хоть и согреет ваш дом, но негативно влияет на экологию.

6. Даже если вы живете в очень загрязненном городе, вы можете понизить ваш личный уровень облучения. Гуляйте или катайтесь на велосипеде по внутренним улочкам, а не возле главной дороги. Если вам необходимо пройтись мимо центральной дороги, идите по стороне тротуара, ближе к зданиям, а не по придорожному бордюру, чтобы уменьшить влияние наночастиц.

7. Если вы живете у дороги или источника загрязнения, например, дизельной железной дороги или дизельных генераторов, создайте собственную зеленую стену или зеленую крышу. Ознакомьтесь с правительственными измерениями качества воздуха рядом с вами. Установите приложение, которое измеряет качество воздуха.

8. Начните лоббировать своих местных политиков, чтобы вкладывать деньги в велосипедные дорожки и электробусы, сажать больше деревьев и установить зеленые стены рядом со школами, детскими садами, больницами.

7. Не пользуйтесь освежителями воздуха. Не курите дома и на балконе.

8. Выбросьте со стен ковры. Выведите грибок со стен.

9. Просто медицинская маска от грязного воздуха не поможет. Нужен респиратор, не пропускающий частички 2,5 мкм, а в случае химического загрязнения – с фильтром, нейтрализующим оксиды азота и серы.

10. А вот комнатные растения принципиально ничего не изменят, поэтому держите их дома исключительно ради удовольствия и поддержания когнитивных способностей, а не “очистки воздуха”.