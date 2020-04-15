10 тысяч больных COVID-19 до конца апреля – это нормально, – Ляшко
Виктор Ляшко отметил, что у Минздрава есть два сценария развития эпидимии в Украине: оптимистичный и пессимистичный. Главный санитарный врач отметил, что если число больных COVID-19 на конец апреля будет примерно 10 тысяч человек, то это вполне нормально.
Наиболее пессимистичный сценарий, который ранее обсуждали в Минздраве, – это 80% населения, переболеет коронавирусом. Об этом Виктор Ляшко сообщил в интервью НВ.
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Также Ляшко добавил, что на примере Италии, Испании и Китая можно спрогнозировать скольким процентам больных понадобится интенсивная терапия.
5% всех больных нуждаются в интенсивной терапии. Их подключают к ИВЛ или кислороду. И мы посмотрели на наши возможности. При инфицировании 25% населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике поражения в один день зараженными окажутся примерно 64 тысячи лиц,
– посчитал Ляшко.
Он объяснил, что в таком случае в Украине не хватит мест для инфицированных.
Представьте себе, наступает этот день. 64 тысячи человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тысяч коек. То есть нужно положить на одну кровать кого-то из 12 человек,
– отметил заместитель министра здравоохранения.
Важно! Минздрав пытается максимально растянуть пик заболевания коронавируса. Ведь, когда одновременно будет болеть большое количество людей, то система здравоохранения будет перегружена, а врачей и оборудования не будет хватать, чтобы лечить всех.
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