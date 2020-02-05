10 украинцев находятся на заблокированном коронавирусом лайнере в Японии

На борту заблокированного круизного лайнера у берегов Японии находятся не менее 10 украинцев.

Корабль отправили на карантин на 14 дней, сообщило издание Радио Свобода.

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Круизный лайнер Diamond Princess в состоянии карантина из-за вероятности распространения китайского коронавируса, который уже подтверждён у 10 пассажиров. Всем зараженным более 50 лет.

Согласно данным портала Marine Traffic, сейчас лайнер стоит в море.

Как известно, 5 февраля проверили 300 пассажиров из 3700, поэтому количество инфицированных может возрасти.

Обследование здоровья пассажиров и экипажа началось во вторник после того, как у пассажира из Гонконга, который проплыл на судне в прошлом месяце, подтвердили наличие коронавируса.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 5 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 493 человека. Общее количество инфицированных – более 24 560 человек по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.