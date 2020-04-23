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11 полицейских заразились коронавирусом в Винницкой области

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Коронавирус у полицейских / Полиция Винницкой области

У 11 сотрудников Национальной полиции Украины в Винницкой области обнаружили коронавирус.

Все правоохранители, у которых обнаружили COVID-19, лечатся дома. На самоизоляцию также отправили и всех лиц, контактировавших с ними. Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник в комментарии Укринформу.

В то же время В Украине больше тысячи медработников заболели коронавирусом

"С начала эпидемии коронавирус лабораторно подтвержден у 11 полицейских области. Восемь больных – это сотрудники главного управления Нацполиции, еще три человека заболели в Погребищенском районе. Все они лечатся дома, чувствуют себя нормально", – заявила пресс-секретарь полиции.

Она отметила, что отсутствие больных работников и тех, кто находится в самоизоляции, на выполнении функциональных обязанностей полиции в области не сказалась.

Коронавирус в Украине и Винницкой области

По состоянию на утро 23 апреля в Украине 7 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 578 новых случаев. 

В Винницкой области зафиксировано 353 случая заражения коронавирусом. Среди них 24 случая у детей.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Полиция Винница Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19
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