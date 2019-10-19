12 фактов о мытье рук, которые вас удивят

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Почему важно мыть руки
Почему важно мыть руки / unsplash.com

О важности мытья рук знает каждый, но многие люди недооценивают эту простейшую гигиеническую процедуру.

Почему нужно мыть руки?

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  1. Мытье рук – самый простой способ профилактики простуды. Вирусы попадают в нос и рот не только когда кто-то на нас чихает, а тогда, когда мы сами трогаем лицо или едим грязными руками.
  2. Через грязные руки в наш кишечник попадают паразиты и возбудители диареи всех видов.
  3. Мыть руки нужно, как минимум, в 8 случаях: когда вы сходили в туалет, чихнули, покашляли, высморкались, приготовили еду, выбросили мусор, погладили животное и вернулись с улицы.
  4. Также перед сексом и после него помыть руки тоже не помешает.
  5. Температура воды значения не имеет.
  6. А вот мыло лучше брать без триклозана: он вредит окружающей среде.
  7. Если мыла нет – все равно лучше помыть руки, чем пойти с грязными.
  8. Не забывайте потереть тыльную сторону ладоней, пространство между пальцами и их кончики.
  9. Мойте руки от 20 секунд до минуты. Главное – не меньше.
  10. Вытирайте руки сухим или бумажным полотенцем. Использовать сушку – лучше, чем не использовать. Вытирать об одежду или не вытирать совсем – свести все на нет.
  11. Воду лучше закрывать полотенцем, а открывать дверь из туалета (наружу) – локтем..
  12. Если помыть руки негде – используйте антисептик.

Как мыть руки: видеоинструкция ВОЗ

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Теги: Новости Здоровье Гигиена Советы Здоровая жизнь Здоровье Лечение
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