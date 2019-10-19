12 фактов о мытье рук, которые вас удивят
О важности мытья рук знает каждый, но многие люди недооценивают эту простейшую гигиеническую процедуру.
Почему нужно мыть руки?
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- Мытье рук – самый простой способ профилактики простуды. Вирусы попадают в нос и рот не только когда кто-то на нас чихает, а тогда, когда мы сами трогаем лицо или едим грязными руками.
- Через грязные руки в наш кишечник попадают паразиты и возбудители диареи всех видов.
- Мыть руки нужно, как минимум, в 8 случаях: когда вы сходили в туалет, чихнули, покашляли, высморкались, приготовили еду, выбросили мусор, погладили животное и вернулись с улицы.
- Также перед сексом и после него помыть руки тоже не помешает.
- Температура воды значения не имеет.
- А вот мыло лучше брать без триклозана: он вредит окружающей среде.
- Если мыла нет – все равно лучше помыть руки, чем пойти с грязными.
- Не забывайте потереть тыльную сторону ладоней, пространство между пальцами и их кончики.
- Мойте руки от 20 секунд до минуты. Главное – не меньше.
- Вытирайте руки сухим или бумажным полотенцем. Использовать сушку – лучше, чем не использовать. Вытирать об одежду или не вытирать совсем – свести все на нет.
- Воду лучше закрывать полотенцем, а открывать дверь из туалета (наружу) – локтем..
- Если помыть руки негде – используйте антисептик.
Как мыть руки: видеоинструкция ВОЗ
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