12 фактов о мытье рук, которые вас удивят

О важности мытья рук знает каждый, но многие люди недооценивают эту простейшую гигиеническую процедуру.

Почему нужно мыть руки? Читайте также: Супрун рассказала про непризнанного гения гигиены Мытье рук – самый простой способ профилактики простуды. Вирусы попадают в нос и рот не только когда кто-то на нас чихает, а тогда, когда мы сами трогаем лицо или едим грязными руками. Через грязные руки в наш кишечник попадают паразиты и возбудители диареи всех видов. Мыть руки нужно, как минимум, в 8 случаях: когда вы сходили в туалет, чихнули, покашляли, высморкались, приготовили еду, выбросили мусор, погладили животное и вернулись с улицы. Также перед сексом и после него помыть руки тоже не помешает. Температура воды значения не имеет. А вот мыло лучше брать без триклозана: он вредит окружающей среде. Если мыла нет – все равно лучше помыть руки, чем пойти с грязными. Не забывайте потереть тыльную сторону ладоней, пространство между пальцами и их кончики. Мойте руки от 20 секунд до минуты. Главное – не меньше. Вытирайте руки сухим или бумажным полотенцем. Использовать сушку – лучше, чем не использовать. Вытирать об одежду или не вытирать совсем – свести все на нет. Воду лучше закрывать полотенцем, а открывать дверь из туалета (наружу) – локтем.. Если помыть руки негде – используйте антисептик. Как мыть руки: видеоинструкция ВОЗ Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоров'я.