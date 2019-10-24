12 мифов о здоровье, которые делают вам хуже

Каждый хочет быть здоровым и хорошо выглядеть, но иногда людей заносит и они начинают делать странные вещи, утверждая, что это помогает. Так и появляются нелепые мифы, которые разрушают нам здоровья.

Также много старых мифов опровергает современная наука.

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Мифы о здоровье

1. Шапка в холод не защищает от выпадения волос. Зимой волосы выпадают, наоборот, меньше.

2. Если выдернуть седой волос, то на его месте вырастет новый седой волос. Но один, а не два. Действенного способа восстановить естественный цвет волос, когда они поседели, сейчас не существует.

3. Курить в помещениях с кондиционером опасно. Частицы сигаретного дыма остаются в фильтре кондиционера, а затем выдуваются, приводя к пассивному курению всех, кто находится в помещении.



Курение вредно в любом количестве

4. Безопасного уровня потребления табака не существует.

5. Курение кальяна не менее вредное занятие, чем курение сигарет, а иногда – даже вреднее. Дым кальяна содержит те же токсичные вещества, что и сигаретный дым.

6. Диагноза "дисбактериоз" не существует в международной классификации болезней, он есть только в постсоветских странах. Специально сдавать анализ "посев кала на дисбактериоз" не требуется. Лечение дисбактериоза кишечника сегодня не существует. А при диагностировании дисбактериоза лишь 38% результатов являются правильными.

7. Единых лекарств против всех глистов не существует. В Украине, в отличие от Африки, глистами болеет малый процент людей. Белые пятна на ногтях и скрежет зубами никак не связаны с глистами. Стремительное похудение может быть связано с серьезными болезнями, но не с глистами. Глисты не вызывают аллергию, депрессию или аутизм. Народные средства против глистов не помогают.



Не нужно пить лекарства против глистов для профилактики

8. Моржевание не является проверенным способом здорового образа жизни. Оно может принести как пользу, так и вред. Универсальных способов закаливания сейчас нет. Если же есть желание закаляться, то гораздо лучше подойдет контрастный душ.

9. Если температура поднялась не из-за болезни, а от перегрева, жаропонижающие не помогут ее сбить.

10. Жевание корня имбиря не помогает избавиться от укачивания.

11. Донором крови быть не вредно. Если есть противопоказания, то врачи не разрешают сдавать кровь.

12. Снотворные не помогают вылечить бессонницу. Однако они могут вызывать привыкание и побочные эффекты. Беседы с психотерапевтом влияют лучше на сон, чем снотворные.

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