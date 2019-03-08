12 распространенных проблем с кожей, которые указывают на дефицит или болезни

Кожа – это то, что происходит внутри организма. Поэтому, как только вы увидели мешки под глазами и при этом хорошо выспались, то это может быть признаком дефицита определенного микроэлемента.

Врач-диетолог Екатерина Павлова привела самые яркие примеры диагностики заболеваний/дефицитов по состоянию вашей кожи. Читайте также: Какая привычка приводит к болезням сердца и инсульту 1. Темные круги под глазами – очень часто – дефицит железа у женщин, а также дефицит витамина С. Такое состояние может быть синдром истощения надпочечников, но в серьезной стадии. 2. Выпадающие брови – часто дефицит йода. Гипотиреоз. Гипотиреоз – что это? Это синдром, который возникает из-за длительного стойкого дефицита гормонов щитовидной железы в организме или снижения их биологического эффекта на тканевом уровне. 3. Жировики (липома) – нарушение липидного обмена.

Жировики (липома) возникают из-за нарушения липидного обмена 4. Купероз, послеоперационные синяки – дефицит витамина К. 5. Папилломы на теле — инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность – что это? Это состояние, при котором клетки организма становятся устойчивыми к воздействию инсулина, то есть, при выбросе определенного количества гормона не выполняют свою функцию. 6. Черный акантоз (гиперпигментация) на коже в складках, подмышках, черные локти – инсулинорезистентность. 7. Сухость кожи – гипотиреоз, дефицит жирорастворимых витаминов A, E, D, цинка. 8. Заеды в уголках рта, бледные губы, глоссит (воспаление тканей языка) – дефицит цинка, биотина, железа, витаминов группы В.

Заеды в уголках рта вызывает дефицит цинка 9. Пигментация – избыток продуктов гликации в коже, слабая работа желчевыделительной системы. Проблемы детоксикационной функции печени. Продукти гликации – что это? Это частицы, которые оседают в клетках и нарушают обменные процессы в организме, вызывая кислородное голодание клетки. 10. Восковая бледность лица – дефицит половых гормонов. 11. Акне – проблемы с кишечником, с желудочно-кишечным трактом, паразитозы, непереносимости, избыток тестостерона. Также возникает из-за дефицитов микроэлементов, особенно витамина D. 12. Красные точки по телу – проблемы с детоксикационной функцией печени, избыток продуктов гликации, ослабленное капиллярное кровообращение. Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.