12 распространенных проблем с кожей, которые указывают на дефицит или болезни
Кожа – это то, что происходит внутри организма. Поэтому, как только вы увидели мешки под глазами и при этом хорошо выспались, то это может быть признаком дефицита определенного микроэлемента.
Врач-диетолог Екатерина Павлова привела самые яркие примеры диагностики заболеваний/дефицитов по состоянию вашей кожи.
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1. Темные круги под глазами – очень часто – дефицит железа у женщин, а также дефицит витамина С. Такое состояние может быть синдром истощения надпочечников, но в серьезной стадии.
2. Выпадающие брови – часто дефицит йода. Гипотиреоз.
Это синдром, который возникает из-за длительного стойкого дефицита гормонов щитовидной железы в организме или снижения их биологического эффекта на тканевом уровне.
3. Жировики (липома) – нарушение липидного обмена.
Жировики (липома) возникают из-за нарушения липидного обмена
4. Купероз, послеоперационные синяки – дефицит витамина К.
5. Папилломы на теле — инсулинорезистентность.
6. Черный акантоз (гиперпигментация) на коже в складках, подмышках, черные локти – инсулинорезистентность.
7. Сухость кожи – гипотиреоз, дефицит жирорастворимых витаминов A, E, D, цинка.
8. Заеды в уголках рта, бледные губы, глоссит (воспаление тканей языка) – дефицит цинка, биотина, железа, витаминов группы В.
Заеды в уголках рта вызывает дефицит цинка
9. Пигментация – избыток продуктов гликации в коже, слабая работа желчевыделительной системы. Проблемы детоксикационной функции печени.
10. Восковая бледность лица – дефицит половых гормонов.
11. Акне – проблемы с кишечником, с желудочно-кишечным трактом, паразитозы, непереносимости, избыток тестостерона. Также возникает из-за дефицитов микроэлементов, особенно витамина D.
12. Красные точки по телу – проблемы с детоксикационной функцией печени, избыток продуктов гликации, ослабленное капиллярное кровообращение.
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