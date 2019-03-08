12 распространенных проблем с кожей, которые указывают на дефицит или болезни

36 Читати новину українською
Какие проблемы с кожей указывают на имеющиеся болезни или дефицит
Какие проблемы с кожей указывают на имеющиеся болезни или дефицит / freundin.de

Кожа – это то, что происходит внутри организма. Поэтому, как только вы увидели мешки под глазами и при этом хорошо выспались, то это может быть признаком дефицита определенного микроэлемента.

Врач-диетолог Екатерина Павлова привела самые яркие примеры диагностики заболеваний/дефицитов по состоянию вашей кожи.

Читайте также: Какая привычка приводит к болезням сердца и инсульту

1. Темные круги под глазами – очень часто – дефицит железа у женщин, а также дефицит витамина С. Такое состояние может быть синдром истощения надпочечников, но в серьезной стадии.

2. Выпадающие брови – часто дефицит йода. Гипотиреоз.

 
Гипотиреоз – что это?

Это синдром, который возникает из-за длительного стойкого дефицита гормонов щитовидной железы в организме или снижения их биологического эффекта на тканевом уровне.

3. Жировики (липома) – нарушение липидного обмена.

Жировики (ліпома) виникають через порушення ліпідного обміну
Жировики (липома) возникают из-за нарушения липидного обмена

4. Купероз, послеоперационные синяки – дефицит витамина К.

5. Папилломы на теле — инсулинорезистентность.

 
Инсулинорезистентность – что это?
Это состояние, при котором клетки организма становятся устойчивыми к воздействию инсулина, то есть, при выбросе определенного количества гормона не выполняют свою функцию.

6. Черный акантоз (гиперпигментация) на коже в складках, подмышках, черные локти – инсулинорезистентность.

7. Сухость кожи – гипотиреоз, дефицит жирорастворимых витаминов A, E, D, цинка.

8. Заеды в уголках рта, бледные губы, глоссит (воспаление тканей языка) – дефицит цинка, биотина, железа, витаминов группы В.

Заїди в куточках рота викликає дефіцит цинку
Заеды в уголках рта вызывает дефицит цинка

9. Пигментация – избыток продуктов гликации в коже, слабая работа желчевыделительной системы. Проблемы детоксикационной функции печени.

 
Продукти гликации – что это?
Это частицы, которые оседают в клетках и нарушают обменные процессы в организме, вызывая кислородное голодание клетки.

10. Восковая бледность лица – дефицит половых гормонов.

11. Акне – проблемы с кишечником, с желудочно-кишечным трактом, паразитозы, непереносимости, избыток тестостерона. Также возникает из-за дефицитов микроэлементов, особенно витамина D.

12. Красные точки по телу – проблемы с детоксикационной функцией печени, избыток продуктов гликации, ослабленное капиллярное кровообращение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
сегодня
3581
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Красота
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
сегодня 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 181
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
132
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
6 марта 19:41 Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 8328
Как вылечить заболевания спины без лекарств
5 марта 21:00 Как вылечить заболевания спины без лекарств
Олександр Бевза 564
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
4 марта 19:00 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 717
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук