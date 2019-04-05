12 речей, які жахливо дратують чоловіків і жінок у сексі
У кожного є речі в житті, які неймовірно дратують і секс – не виключення. Дізнайтесь 12 причин, які дратують маже всіх людей в інтимному житті.
Читатели журнала Metro поделились ситуациями, которые раздражают их в сексе. Вышел такой список:
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1. Неуместная брань и грубые слова;
2. Уверенность партнера/партнерши в том, что он/она доведут вас до оргазма прямо сейчас;
3. Слишком короткая прелюдия;
4. Неаккуратность, отсутствие гигиены, вонь;
5. Настойчивость, прессинг;
6. Комплексы по поводу внешности;
7. Страх слишком быстро закончить
8. Когда партнер или партнерша отвлекаются на посторонние вещи;
9. Когда на кровать прыгает кот\пес;
10. Когда приходится соблюдать тишину
11. Упоминания семьи;
12 Эгоизм, нежелание партнера/партнерши активно участвовать в процессе.
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