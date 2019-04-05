12 речей, які жахливо дратують чоловіків і жінок у сексі

162 Читати новину українською
Що дратує в сексі
Що дратує в сексі / pixabay.com

У кожного є речі в житті, які неймовірно дратують і секс – не виключення. Дізнайтесь 12 причин, які дратують маже всіх людей в інтимному житті.

Читатели журнала Metro поделились ситуациями, которые раздражают их в сексе. Вышел такой список:

Читайте также: Секс в кино и в жизни: 33 жизненных ситуации, которые ужасно раздражают

1. Неуместная брань и грубые слова;

2. Уверенность партнера/партнерши в том, что он/она доведут вас до оргазма прямо сейчас;

3. Слишком короткая прелюдия;

4. Неаккуратность, отсутствие гигиены, вонь;

5. Настойчивость, прессинг;

6. Комплексы по поводу внешности;

via GIPHY

7. Страх слишком быстро закончить

8. Когда партнер или партнерша отвлекаются на посторонние вещи;

9. Когда на кровать прыгает кот\пес;

10. Когда приходится соблюдать тишину

11. Упоминания семьи;

12 Эгоизм, нежелание партнера/партнерши активно участвовать в процессе.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Тимошенко не ответила в течение 24 часов на предложение вести дебаты между Порошенко и Зеленским
5 апреля
2317
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Секс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
5 апреля 19:30 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 122
Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
2 апреля 20:02 Электронный рецепт в Украине: что это такое и как им пользоваться
Євгенія Мазур 713
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
2 апреля 10:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 6361
Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
1 апреля 21:41 Все о лимфоме: основные симптомы, лечение и профилактика
Олександр Бевза 8828
Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
31 марта 17:41 Подростки-вейперы: что нужно знать о вреде электронных сигарет
Олександр Бевза 3773
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук