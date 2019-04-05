12 речей, які жахливо дратують чоловіків і жінок у сексі

У кожного є речі в житті, які неймовірно дратують і секс – не виключення. Дізнайтесь 12 причин, які дратують маже всіх людей в інтимному житті.

Читатели журнала Metro поделились ситуациями, которые раздражают их в сексе. Вышел такой список:

Читайте также: Секс в кино и в жизни: 33 жизненных ситуации, которые ужасно раздражают

1. Неуместная брань и грубые слова;

2. Уверенность партнера/партнерши в том, что он/она доведут вас до оргазма прямо сейчас;

3. Слишком короткая прелюдия;

4. Неаккуратность, отсутствие гигиены, вонь;

5. Настойчивость, прессинг;

6. Комплексы по поводу внешности;

7. Страх слишком быстро закончить

8. Когда партнер или партнерша отвлекаются на посторонние вещи;

9. Когда на кровать прыгает кот\пес;

10. Когда приходится соблюдать тишину

11. Упоминания семьи;

12 Эгоизм, нежелание партнера/партнерши активно участвовать в процессе.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.