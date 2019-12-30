13 упражнений, которые улучшат ваш секс

Физическая активность не решит всех проблем в сексуальной жизни. Но ее важность трудно переоценить, особенно если эти упражнения созданы, чтобы тренировки нужных мышц.

The Metro попросил фитнес-инструктора Сару Горман составить комплекс упражнений для улучшения секса.

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Упражнения для мышц паха

Приседания: держась за спинку стула, широко расставьте ноги и сделайте глубокое приседание, стараясь, чтобы бедра коснулись лодыжек; в этом положении напрягите и расслабьте мышцы восемь раз или сделайте восемь плавных движений вверх-вниз, не подпрыгивая; затем повторите упражнение четыре раза или делайте до тех пор, пока не устанете;



Упражнения, которые могут улучшить секс \ unsplash.com

Плие: также держась за спинку стула, поднимитесь на носочки и напрягите мышцы паха и ягодицы, затем расслабьте, это же упражнение можно выполнять в плие, то есть приседая;

Подъем: лежа на полу, согните колени, ноги на ширине плеч; зажмите между коленями мячик и старайтесь вытолкнуть ягодицы вверх, не уронив его, потом опустите бедра на пол и повторите упражнение четыре раза, или пока не устанете.

Упражнения для ягодиц

Приседания с балансом: ноги на ширине плеч, параллельно друг другу, представьте, что вы садитесь на стул, следите за распределением веса и старайтесь балансировать;

Приседания на полупальцах: делайте предыдущее упражнение, поднимаясь на носочки;

Выпады: сделайте шаг вправо и согните правое колено, напрягите ягодичные мышцы, затем вернитесь в исходное положение, повторите упражнение с другой ногой и с каждой тренировкой старайтесь увеличивать количество выпадов.

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Упражнения для мышц тазового дна и брюшного пресса

Кошечка: встаньте на четвереньки, округлите спину и опустите голову, напрягая мышцы пресса, затем прогните спину в обратном направлении, подняв голову и таз вверх и расслабив мышцы пресса; повторите восемь раз медленно и восемь раз быстро – и так по четыре мероприятия;

Приседания со стулом: держась за спинку стула, поднимитесь на носочки, слегка расставьте ноги и согните их в коленях, будто сползая по стене, удерживайте это положение и подтяните таз, как будто вы пытаетесь поднять лобковую кость до пупка – сделайте восемь медленных повторений и восемь быстрых.

Упражнения для всего тела

Планка: примите упор лежа, согните руки в локтях, выпрямите тело, но не перенапрягайте шею и спину, а напрягите мышцы пресса и ягодицы;

Bear hold: как и в планке, вам нужно удерживать вес тела, напрягая мышцы, только теперь колени согнуты и немного приподняты от пола;

Собака мордой вниз из предыдущей позиции поднимитесь в собаку мордой вниз, выпрямив ноги.

Упражнения на выносливость

Восхождение на гору: из планки на прямых руках подтягивайте то правое, то левое колено к груди, будто взбираетесь на скалу, удерживайте тело в прямом положении;

Берпом сумоиста: из позиции стоя опуститесь в низкий присест с широко расставленными ногами, руки поставьте на пол, спуститесь в планку, отпрыгнув назад, затем вернитесь в присест и поднимитесь в исходную позицию.

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