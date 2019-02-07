140 причин, почему люди занимаются сексом: исследования

Американские ученые сделали большое дело – выяснили 140 причин, по которым люди занимаются сексом.

Среди мотивов есть обычные: "получить удовольствие", "повеселиться", "сделать приятное любимому человеку", "перейти на новый уровень отношений", "зачать ребенка", говорится в исследовании.

Читайте также: Каким должен быть идеальный секс: видение мужчин и женщин

Есть и оригинальные: "это был обряд инициации для вступления в клуб", "это был шанс переспать со знаменитостью". Кто-то занимался сексом, чтобы "согреться", "сменить тему беседы", "показать гостеприимство". Одни пытались "получить работу", другие – "приблизиться к Богу".

К сожалению, люди называли и такие причины: "я хотел наказать себя", "меня заставили", "я хотел заразить партнера".

Но это исследование было неполным: большинство тех, кто в нем участвовал, – студенты-психологи от 18 до 22 лет, преимущественно девушки. Поэтому бельгийские и нидерландские сексологи провели онлайн-опрос среди мужчин и 4655 женщин, от подростков до пенсионеров (82% респондентов – от 18 до 55 лет, средний возраст – 35 лет).

Самые популярные ответы на вопрос "Почему вы занимаетесь сексом?" среди мужчин и женщин всех возрастов - "потому что это весело", "это приятно", "чтобы испытать физическое удовольствие".



Почему люди занимаются сексом//unsplash.com

Среди девушек 18-22 лет преобладали мотивы, связанные с эмоциональной сферой: от выражения любви до поднятия самооценки. Ребята того же возраста чаще говорили о сексуальности партнерши.

Эта тенденция сохраняется и в ответах респондентов старшего возраста, однако фактор физической привлекательности с возрастом становится менее важным. При этом о чувствах молодые люди 18-22 лет вспоминали чаще, чем мужчины зрелого возраста.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.