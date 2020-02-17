14 американцев, которых эвакуировали с судна Diamond Princess, заболели коронавирусом
В 14 из 300 американцев, которых эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердили коронавирус covid-2019. Инфицированных граждан поместили в специализированную зону самолета.
Государственный департамент США сообщил, что граждан эвакуировали согласно действующим правилам.
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В процессе эвакуации, после того, как пассажиры высадились с судна и начали транспортировки в аэропорт, американские чиновники получили сообщение о том, что 14 пассажиров, которые сдали анализы 2-3 дня назад, получили положительный результат на COVID-19,
– говорится в сообщении.
Граждан США с подтвержденным диагнозом изолировали в соответствии с действующими правилами. В ходе перелета на родину они также были отделены от других пассажиров. За состоянием здоровья всех пассажиров следят медики.
Рейсы с эвакуированными американцами прибудут на базы "Трэвис" или "Сан-Антонио" в понедельник. Затем они останутся на карантине в течение 14 дней.
Что известно о лайнере Diamond Princess
- 4 февраля на лайнере Diamond Princess зафиксировали первые случаи заражения опасным коронавирусом. Вероятно, болезнь распространилась от 80-летнего, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.
- На борту лайнера находились 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев. Двух украинцев, которые также подхватили коронавирус, госпитализировали в больницу Японии.
- По состоянию на 16 февраля, 355 инфицированных обнаружили на круизном лайнере Diamond Princes.
- 14 февраля первым пассажирам круизного лайнера с коронавирусом позволили покинуть судно. Это пожилые люди, пассажиры со слабым здоровьем и те, кто находился в каютах без окон.
- высокая температура, стабильно держится;
- ухудшение общего состояния;
- потеря аппетита;
- частое дыхание, возникает одышка;
- слабость, вялость, снижение активности;
- кашель различной интенсивности.
Последние новости о коронавирусе covid-2019:
- По состоянию на 17 февраля, от китайского коронавируса умерли 1 775 человека. Общее количество инфицированных – 71 350 человек по всему миру.
- За пределами материкового Китая зафиксировали 5 смертей от коронавируса – в Гонконге, на Филиппинах, в Японии, Франции и на Тайване.
- Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
- Распространение опасного коронавируса началось из города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для заболевших.
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