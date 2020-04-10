14 апреля в Украине не будет пика коронавируса, – Ляшко
В Украине не наступит пик заболевания коронавирусом 14 апреля, как об этом заявляли в Минздраве раньше. Этого удалось избежать из-за введения карантина.
Про это сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть".
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Минздрав сравнивает развитие и распространение заболеваемости в странах Европейского Союза.
Следовательно, Украина позже из всех (европейских стран – ред.) дошла до первой тысячи больных.
Напомним, ранее в Минздраве сообщили о возможном пике заболевания COVID-19 в Украине 14 апреля.
Вместе с тем, вирусолог Алла Мироненко рассказала, что во время карантина эпидемия не может достичь пика.
Когда говорят о пике заболевания? Пик бывает, когда много людей переболели и количество людей, которые выздоровели, увеличивается, а заболеваемость идет на спад. Но сейчас карантин, во время карантина пика точно не будет (объяснение вирусолога Аллы Мироненко).
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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