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14 апреля в Украине не будет пика коронавируса, – Ляшко

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Когда в Украине будет пик коронавируса / УНН

В Украине не наступит пик заболевания коронавирусом 14 апреля, как об этом заявляли в Минздраве раньше. Этого удалось избежать из-за введения карантина.

Про это сообщил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть".

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Виктор Ляшко
"Сейчас эксперты и математические моделирования показывают, что 14 апреля пика у нас не будет. Пик мы можем пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если все предложенные меры будут выполнены."

Минздрав сравнивает развитие и распространение заболеваемости в странах Европейского Союза.

Следовательно, Украина позже из всех (европейских стран – ред.) дошла до первой тысячи больных.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили о возможном пике заболевания COVID-19 в Украине 14 апреля.

Вместе с тем, вирусолог Алла Мироненко рассказала, что во время карантина эпидемия не может достичь пика.

Когда говорят о пике заболевания? Пик бывает, когда много людей переболели и количество людей, которые выздоровели, увеличивается, а заболеваемость идет на спад. Но сейчас карантин, во время карантина пика точно не будет (объяснение вирусолога Аллы Мироненко).


Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

 

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Здоровье Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко Новости Здоровье Лечение
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