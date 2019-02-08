14-летний ребенок умер от гриппа на Ивано-Франковщине

В Украине продолжается эпидемия гриппа, из-за чего во многих городах учебные заведения закрыты на карантин. Кроме осложнений заболевание может иметь летальные последствия. Так, в Ивано-Франковске от гриппа умерла 14-летняя девочка.

Об этом сообщила областной специалист по педиатрии Лариса Подвербецкая на брифинге относительно состояния заболеваемости гриппом и ОРВИ в области.

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Ребенок поступил в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу с осложненным гриппом еще 3 февраля. На следующий день девочка умерла.

Относительно смерти ребенка ведется служебное расследование.

Сколько людей заболели гриппом с начала 2019 года в Ивано-Франковской области? На Прикарпатье с начала года гриппом и ОРВИ заболели 12 тысяч человек. Среди них более 8 тысяч детей до 17 лет. Сейчас из-за заболевания госпитализированы более 200 человек, четверо из них находятся в реанимации.

Медики советуют больным не заниматься самолечением, а советоваться с терапевтом, семейным врачом и вакцинироваться.

Противопоказаний вакцины не имеют. Можно вакцинироваться беременным женщинам и онкобольным. А также детям от 3 месяцев,

– объяснила Подвербецкая.



Симптомы гриппа

Из-за гриппа в Ивано-Франковске на карантин до 8 февраля закрыли 42 школы. Также приостановлено обучение в 12 муниципальных учреждениях внешкольного образования (кружки и секции).

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