14 типов пациентов: узнаете ли вы себя

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Какие существуют типы пациентов
Какие существуют типы пациентов / blog.doctoroz.com

Врачи классифицируют пациентов по психологическому реагированию на заболевание. Это помогает им эффективнее находить подход и прогнозировать поведение пациента.

Медик Галина Аксенова зазначає, що існує 14 психотипів пацієнтів.

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С каждым следует правильно себя вести. Ведь каждый тип пациентов по-разному реагирует на заболевание и на врача:

  1. Гармоничный. Для таких пациентов характерна трезвая оценка своего состояния. Они активно способствуют успеху лечения.
  2. Эргопатический. Для таких людей характерен уход от болезни. Эти пациенты переключаются на работу/семью/хобби, пытаются лечиться "скорее, чтобы не пришлось сидеть на больничном".
  3. Анозогнозический. Они отказываются от обследования, лечения. Такой тип пациентов рассуждает: "если я ничего не знаю, то болезни нет".
  4. Тревожный. Эти пациенты ищут только "лучших специалистов и авторитетов в медицине". Их больше интересует, что скажет врач, а не свои собственные ощущения.

     

  5. Ипохондрический. Такие люди любят бесконечные обследования, постоянно жалуются на свое состояние, в частности, родным и близким. Они любят найти хоть какую-то патологию и усиленно от нее лечиться любыми средствами.
  6. Неврастенический. Для них характерна нетерпимость к неприятным ощущениям, неблагоприятные данные обследования, и тому подобное. Пациенты с таким типом сочетают в себе желание лечиться и неверие в успех.
  7. Меланхолический. Такие пациенты не верят в выздоровление, у них пессимистический взгляд даже на положительные результаты обследования
  8. Эйфорический. Люди с этим типом всегда надеются на то, что "все обойдется", "это не про меня", "пройдет само".
  9. Апатичный. Характерно равнодушие к своей болезни и пассивное подчинение любым процедурам.
  10. Обессивно-фобический. Пациенты постоянно опасаются осложнений, возможного неудачного лечения. Часто обращаются к нетрадиционным методам лечения
  11. Эгоцентрический. Характерен погружением в болезнь. Все и всё должно быть только для пациента. Даже когда он вылечился, другие должны продолжать сочувствовать этой болезни.

     

  12. Чувствительный. Такой тип боится стать обузой для близких, поэтому боится заболеть и лечиться.
  13. Паранояльный. Болезнь такого типа пациентов явно кто-то "наколдовал", или врач имеет злое намерение и лечит от вымышленной болезни.
  14. Дисфорический. Обычно не ждет хорошего исхода болезни, но все равно надеется, что врач утешит и спасет. Настроение обычно приподнятое.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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