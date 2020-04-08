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15 граждан Крыма сбежали из обсервации на Херсонщине, – полиция

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В Херсоне правоохранители составили админпротоколы на 15 приезжих из временно оккупированной АР Крым, которые сбежали из пункта обсервации в Каланчацком районе на Херсонщине.

Об этом пресс-служба полиции Херсонской области сообщила на Фейсбук-странице.

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Полицейские составили административные протоколы на 15 человек, которые самовольно оставили центр обсервации в Каланчацком районе. Там они должны были находиться после возвращения из Крыма. За нарушение правил обсервации граждане должны уплатить штраф,
– говорится в сообщении.

Известно, что через пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированной территории АР Крым на Херсонщину прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации.

После проведения медицинского обследования 15 взрослых граждан категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр (со взрослыми было также двое детей).

Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.

Поэтому, относительно них составили административные протоколы по ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей" КоАП. Им грозит штраф от 17 тысяч гривен.

Большинство беглецов – из Западной Украины и из Днепропетровской области.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Херсона Полиция
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