15 худших ошибок мужчин в сексе

Многие мужчины ошибочно считают, что полностью удовлетворяют своих женщин. Но как показывает статистика, это далеко не так.

Список составила сексолог Ольга Каренеева.

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1. Потеешь как шахтер в забое, шумно дышишь носом и молчишь? Мужчина любит глазами, женщина – ушами. Говори, шепчи, ври, что угодно, но только не молчи.

2. Не кричи во время секса, как на стадионе. Не переигрывай.



Во время секса не стоит кричать

3. Носки! Не нужно искать объяснений этому феномену, просто запомни, носки с себя снимать нужно в первую очередь.

4. При ярком свете женщина чувствует себя, как у врача, так что используй не основное освещение, а дополнительное. Полумрак сделает ее более раскованной.

5. Перед сексом душ. Нужно принять душ, нужно помыться. Нужно намылить себя от пупка до копчика, активно все потереть и тщательно смыть все водой. И вуаля, ты прекрасный экземпляр.

6. Однако после секса не беги сразу в душ, пусть запах страсти немного побудет на твоем теле. Запоминается то, что в конце. Она оценит.

7. Быстрое обнажение. Не раздевай ее сразу, прелюдия с одеждой делает секс лучше.

8. Фашистский куннилингус. Не смотреть ей в глаза, как фашист из окопа. Сделай хоть вид, что вовлечен в процесс.



Не нужно сразу после секса идти в душ

9. Ухоженность. Никаких длинных волос на лобке, на мошонке, никаких нестриженных ногтей, и потрескавшихся пяток.

10. Синдром циркача. Часто меняющиеся акробатические этюды – это не показатель твоей опытности. Не менять часто и не застревать на одном и том же сложно, но если чувствовать женщину, то возможно.

11. Не кусать соски, не дергать в разные стороны грудь, не думать, что на ее теле есть только это.

12. Не совать активно свой язык в ее рот (как ершик для мытья бутылки). Не грызть и не слюнявить уши, как веселый пес любимый мячик.

13. Фрикции дрочуна. Не зависай на одном темпе. Поработай над темпом своих фрикций. Чередуй глубокие, поверхностные, резкие, медленные. Только в конце держи один темп.

14. Мужчина "незнайка". Поцеловал сосок, две минуты потеребил клитор – ждет от женщины бурной реакции и недоумевает, если этого не происходит.

15. Ну и фаворит мужской тупости: "Ты уже кончила?".

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