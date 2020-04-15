15 украинцев закрыли на "принудительный карантин" в Австрии из-за подозрения на COVID-19
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что в Австрии 15 украинских граждан закрыли на "принудительный карантин" из-за подозрения заражения COVID-19.
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет УНИАН.
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По словам Погорельцева, 15 украинцев приехали на сезонные работы к фермеру в Австрии и обратились за помощью из-за "принудительного карантина".
По информации директора рабочей палаты Верхней Австрии (город Линц), 14 апреля 15 граждан Украины лично обратились в компетентные органы Австрии с сообщением о "закрытии на принудительный карантин" фермером, к которому приехали на сезонные работы,
– сказал он.
Поэтому инспектор по охране прав рабочих рабочей палаты Верхней Австрии начал проверку.
По информации австрийской стороны, украинцы находятся в безопасности и ожидают завершения рассмотрения дела.
"Вместе с тем, наши соотечественники не желают сообщать свои персональные данные Посольству Украины в Австрии и не обращались за помощью", – добавил Погорельцев.
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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