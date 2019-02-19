17-сантиметровые паразиты под кожей: в Херсоне обнаружили редкое заболевание

В Херсоне в 4 жителей обнаружили гельминты редких видов. Длина паразитов достигала 17 сантиметров.

В Херсонском областном лабораторном центре МЗ отметили, что четыре случая дирофиляриоза были вызваны из-за заражения гельминтами.

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Дирофиляриоза – что это? Зоонозный (общий для человека и животных) гельминтоз (заражение паразитами), который вызывают гельминты рода Dirofilaria. У людей, как правило, дирофиляриоз проявляется или подкожными узлами, или узловыми поражениями легочной паренхимы, во многих случаях болезнь протекает бессимптомно.

Они передаются людям через укусы комаров. Гельминты были в височной области головы и в руках.

Больные обращались за медицинской помощью самостоятельно, они жаловались на наличие опухоли, боль, жжение, покраснение, зуд, передвижения паразитов под кожей. Гельминтов удалили операционно.

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