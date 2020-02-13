1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой

О втором этапе медицинской реформы и перспективах трансплантации органов в Украине –читайте во второй части эксклюзивного интервью руководительницы МЗ Зоряны Скалецкой для 24 канала.

О второй волне медицинской реформы

Поговорим о реформах, вторичном звене медицины, которое должно заработать с 1 апреля. Расскажите, как все будет выглядеть.

1 апреля – лишь переломный момент, а изменения, которые нам нужно совершить, будут проходить следующие несколько лет. Мы начинаем первый очень важный шаг, мы меняем модель. Ранее мы просто перечисляли деньги медицинской субвенции на содержание учреждения.

В первой части интервью читайте, готова ли Украина к борьбе с коронавирусом

Теперь говорим о том, что учреждения будут получать деньги за предоставленные медицинские услуги. Они будут готовить отчет, где будут указывать, сколько услуг предоставили.

На самом деле, это лишь первый этап изменения модели. В 2021 году мы будем выделять из бюджета еще больше и услуги будут оплачиваться все больше и больше – для того, чтобы больницы могли развиваться и поднимать зарплаты. Этот год является переломным в переходе на финансовую модель. Поскольку для больницы это меняет правила многих процессов.

Для украинских граждан это означает, что больницы начнут соревноваться, конкурировать между собой. Ведь часто люди жалуются не столько на качество медицины, как на сервис. Не так общались, было некомфортно или кровати (стояли – 24 канал) в коридоре.

Это те вещи, которые до сих пор сопровождали оказание медицинской помощи и приносили много дискомфорта во время пребывания в медицинском учреждении. Сегодня это уже может иметь положительную динамику. Даже в 2020 году, когда финансирование увеличилось, возможно, не так как хотелось, украинцы уже почувствуют качество. Как минимум, по четырем приоритетным услугам, оплата которых происходит по повышенному коэффициенту: инфаркты, инсульты, роды, неонатальная помощь.



Скалецкая обещает, что украинцы почувствуют качество уже в 2020 году

Однако, еще есть диагностика. Семейный врач дает направление на получение медицинской помощи, она предоставляется бесплатно, а больница за это получает деньги. Если пациенты не хотят идти в больницу, потому что там не обеспечены все условия, финансирование и не должно расходоваться. Мы не настолько богаты, чтобы просто так отдавать деньги и не контролировать их.

Важно! Готовы ли украинские больницы до старта второго этапа медицинской реформы

А если это маленькие городки?

Они могут оставить терапевтические отделения. Терапевт тоже может оказывать важную помощь. Мы же не хотим врача просто, чтобы иметь. Мы хотим, чтобы помощь была качественной, поэтому должны это обеспечить. Если пациент с определенными заболеваниями попадает к врачу раз в две недели, медик может и подзабыть, как выглядит его пациент, и что ему нужно посоветовать.

Первое – мы должны заботиться о качественной медицинской помощи. Второе – деятельность местных властей. Ключевая вещь, которая требует длительной кропотливой работы, заключается в том, что местные власти как владельцы большинства больниц в Украине не осознают себя полноценным собственником.

Я не говорю, что всегда нужно вкладываться деньгами. Можно контролем, управлением, мониторингом. Хорошо ли управляет их имуществом руководитель заведения? Местные власти обычно не понимают, что это их зона ответственности. Со своей стороны мы будем влиять. Возможно, даже через лицензии, но больше это должны делать именно местные власти. Мы много об этом говорим и работаем.

Присоединиться к этой реформе смогут только те медицинские учреждения, в которых есть определенное оборудования?

Для различных видов услуг есть определенные требования к заведению. Если это хирургическое вмешательство, то мы понимаем, что там должно быть хорошее анестезиологическое отделение, специалисты, оборудование для оперативных вмешательств. Если же это реабилитационное или терапевтическое отделение, к ним предъявляют другие требования. Лишних требований мы не выдвигаем.

Способом решения проблемы, когда недостаточно оборудования для заключения контракта, являются объединенные больницы, оптимизация расходов. Не должно такого быть, что когда нет главного врача, значит нет заведения. У нас заведение есть, есть врачи и пациенты.

Примечательно! Что будет приоритетным в медицине для правительства в 2020 году

Объединение больниц – это один из способов экономии средств, которые идут не на помощь пациенту, а на содержание учреждения. То есть, например, есть 2-3 заведения, в каждом из которых есть и руководитель, и заместители, и бухгалтерия. Если мы объединим их в одно заведение, то, как минимум, на этих должностях можем сэкономить средства и доплатить врачам к зарплате. Необходимость в таких дополнительных работниках есть не всегда. При этом, такие заведения тогда становятся более мощными в своих возможностях.

Многие больницы готовы к объединению?

Есть примеры в областях, где происходят объединения. Например, Одесская область. Поскольку они просчитали и увидели эффективность такого решения. В этом прежде всего заинтересован сам владелец, местная власть. Главное – желание.

Какие услуги для граждан станут бесплатными после внедрения реформы, а за какие нужно будет доплатить?

Реформа не произойдет в один день, она может длиться и два года, но первые наши решения касаются первого апреля. На сегодня мы просчитали и добавили повышенную стоимость. Это медицинская помощь, услуги по острому инфаркту, инсульту, роды, неонатальная помощь.



Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая

Почему так? Потому что острые инфаркты и инсульты – это одна из крупнейших причин смертности в Украине. Мы должны понимать, что полноценная возможность обеспечить их качество – это не про оказание медицинской помощи, а о спасении жизни. Что касается неонатальной помощи, помощи новорожденным детям – чтобы минимизировать смертность. То же касается родов – максимально сохранить жизнь матери и ребенка при рождении.

О трансплантации в Украине

Что касается трансплантации. Нужно, чтобы существовали координаторы, которые бы организовывали процесс. Сколько есть координаторов в Украине и когда они начнут работать?

На самом деле, трансплант-координаторы уже есть и работают в Украине. Их профессионализм в пределах заведений достаточно результативный. За последние два месяца в Украине состоялись две пересадки сердца, которых не было последние 13 лет. Это благодаря тому, что появились трансплант-координаторы и происходит их обучение. Некоторые из них уже были за границей на стажировке. Но это только первые шаги.

Ключевая цель – сделать всеукраинский центр координации, куда и заведения между регионами будут предусматривать возможность максимального взаимодействия реципиентов и доноров. Сейчас в тестовом режиме будет запущена система электронных реестров трансплантации. Чтобы выполнять максимально быстро все процессы подбора реципиента и донора.

Цены на трансплантацию органов в Украине: что известно?

Аллотрансплантация почки от живого донора или донора-трупа будет стоить 323 798 гривен. АВО-несовместимая трансплантация почки обойдется в 721 230 гривен. Трансплантация комплекса "сердце-легкие" будет стоить 535 280 гривен. Пересадка печени или ее части – 855 039 гривен.



Цена на аллогенную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток с донорским этапом составит – 1 360 141,36 гривен. Аутологическая трансплантация будет стоить 1 308 393,3 гривен. За изъятие органов у донора-трупа придется отдать 74 086 гривен

Для трансплантации важно иметь специалистов, трансплант-координаторов и возможность быстро осуществлять логистику по территории Украины. Очень прогрессивным является то, что раньше считали, что это можно делать только в Киеве или Запорожье. Сегодня есть много больниц, которые готовы включиться в этот процесс.



Зоряна Скалецкая рассказала о трансплантации органов в Украине

Мы имеем "пилоты", в которые вошли больницы, которые готовы делать это интенсивно. Сразу скажу по трансплантации органов: многих украинских граждан мы отправляем за границу, хотя имеем специалистов и готовы делать это в Украине.

Это вопрос не только в уменьшении средств, но и уменьшении стресса. Когда можно получить лечение, находясь в Украине, вместе со своими родными и в комфортных психологических и физических условиях. Не переносить тяжелый перелет, не находиться в растерянном состоянии.

Важным шагом является подготовка проведения пересадок костного мозга в Украине, поскольку большинство, особенно дети, обязаны ехать за границу. И мы должны сделать этот процесс в Украине тоже. Поэтому трансплантация – это тот метод лечения, который спасает жизни. Мы делаем все, чтобы эти процедуры проходили в Украине, и к концу 2020 года, надеюсь, будем иметь очень хорошую статистику.

О личной жизни министра здравоохранения Зоряны Скалецкой – читайте здесь.