20-летняя женщина дважды родила за один месяц

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20-летняя женщина родила за один месяц трех детей (иллюстративное фото)
20-летняя женщина родила за один месяц трех детей (иллюстративное фото) / kurv.com

Двадцатилетняя жительница Бангладеша родила близнецов через 26 дней после того, как родила первого сына.

Первый ребенок у Ариф Султани (Arifa Sultana) родился 25 февраля, пишет Telegraph.

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Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у женщины есть вторая матка, в которой растут еще два плода.

А вот в пятницу, 22 марта, через 26 дней у женщины снова отошли воды. Женщину срочно доставили в больницу. Там ей сделали кесарево сечение и извлекли двух новорожденных – мальчика и девочку.

Врач отметил, что первый мальчик родился с одной матки, а близнецы – с другой.

Мать с тремя детьми уже выписали из больницы, со здоровьем малышей все хорошо. Главный правительственный врач Джессор Дилип Рой отметил, что в своей 30-летней практике не встречался с таким случаем.

Почему у некоторых женщин есть две матки

В редких случаях у женщины могут развиться две матки. Наличие патологии связано с внутриутробным развитием ребенка. Две матки – не повод для тревоги.

При наличии двух маток женский организм может ничем не отличаться по своим от функционирования здорового организма. Менструальный цикл у таких женщин нормальный, неблагоприятных симптомов не наблюдается, проблем с зачатием тоже нет.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Бангладеш Беременность и роды
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