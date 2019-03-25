20 мифов о здоровом образе жизни, которые на самом деле не работают

Сидите на кетодиете, используете только яблочный уксус и регулярно делаете детокс? Тогда вам стоит серьезно задуматься, что вы от этого получаете.

Издание Tonic составило рейтинг самых распространенных ЗОЖ-атрибутов, которые на самом деле не настолько полезны, как считают.

Читайте также: Популярные диеты, которые убивают наш организм

1. Розовой гималайской соли приписывают чудодейственные свойства. Но она полезна не более, чем обычная поваренная соль, которую мы видим в магазинах. Содержание некоторых минералов в ней действительно выше, чем в обычной, но по большому счету розовая соль – пустая трата денег.



Розовая соль не полезнее, чем обычная

2. Лектины (семейство белковых соединений, которые называют "новым глютеном") не вредны. Они содержатся в картофеле, бобовых, орехах, пшенице. Считается, что лектины мешают похудению и провоцируют воспалительные процессы в кишечнике, но это не так.

3. Пробиотики не улучшат ваше настроение и иммунную систему, но действительно помогут при синдроме раздраженного кишечника.

4. Нектар агавы и кокосовый сахар не лучше, чем обычный рафинированный продукт. Все подсластители практически одинаковые с точки зрения калорийности и питательных веществ.

5. Антиперспирант не забивает кожу токсинами и не вызывает рак молочной железы. Максимум, что он сделает – испачкает вашу одежду.

6. Яблочный уксус хорош для салатов, а не для лечения прыщей.

7. Организму не требуется "очищение соками" – природа подарила вам встроенную детокс-систему в виде почек и печени.

8. Активированный уголь необходим только в том случае, если нужно очистить желудок. Он не влияет на кожу и не улучшает пищеварительную систему.



Активированный уголь не влияет на кожу

9. Угольная зубная паста туда же – она не укрепляет зубы. Скорее всего, она просто сотрет с них всю эмаль.

10. Кетодиета – не волшебная палочка для похудения и оздоровления. Это обычная диета, которая основана на дефиците калорий в организме. Более того, такой режим питания может привести к недостатку необходимых питательных веществ.

11. Лимонная вода не ускоряет метаболизм. И даже не приводит к детоксикации.

12. Глютен – не враг человечества, он отлично подходит большинству людей. Исключать его из рациона необходимо только по медицинским показаниям.

Читайте также: Все про протеин: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках

13. Кокосовое масло не поможет вам сбросить вес, снизить холестерин и убить микробы и вирусы.

14. Польза коллагена для кожи и волос тоже сильно преувеличена.

15. Не надо есть свою плаценту после родов. Нет никаких доказательств того, что это лечит депрессию, улучшает лактацию и укрепляет связь с ребенком.

16. Заряженные кристаллы не исцеляют болезни и не снимают стресс. Если вы заметили какую-то магию, то, скорее всего, вам нужно к психиатру.

17. Не пейте красное вино, если считаете, что оно полезно. Пейте, потому что оно вкусное.



Польза красного вина переоценена

18. Физические упражнения не помогут вылечить депрессию. Они не сделают хуже, но заменить терапию и медикаменты не способны.

19. Тренировки натощак не избавят от жира. Это может сработать первые несколько раз, но потом организм адаптируется, и разницы между упражнениями до и после завтрака не будет никакой.

20. Медитация не всегда успокаивает. У некоторых людей она может вызвать гиперчувствительность к свету и звуку, а значит, негативные эмоции обеспечены.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.