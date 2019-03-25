20 мифов о здоровом образе жизни, которые на самом деле не работают

65 Читати новину українською
Мифы о здоровом образе жизни
Мифы о здоровом образе жизни / retailer.ru

Сидите на кетодиете, используете только яблочный уксус и регулярно делаете детокс? Тогда вам стоит серьезно задуматься, что вы от этого получаете.

Издание Tonic составило рейтинг самых распространенных ЗОЖ-атрибутов, которые на самом деле не настолько полезны, как считают.

Читайте также: Популярные диеты, которые убивают наш организм

1. Розовой гималайской соли приписывают чудодейственные свойства. Но она полезна не более, чем обычная поваренная соль, которую мы видим в магазинах. Содержание некоторых минералов в ней действительно выше, чем в обычной, но по большому счету розовая соль – пустая трата денег.

Рожева сіль
Розовая соль не полезнее, чем обычная

2. Лектины (семейство белковых соединений, которые называют "новым глютеном") не вредны. Они содержатся в картофеле, бобовых, орехах, пшенице. Считается, что лектины мешают похудению и провоцируют воспалительные процессы в кишечнике, но это не так.

3. Пробиотики не улучшат ваше настроение и иммунную систему, но действительно помогут при синдроме раздраженного кишечника.

4. Нектар агавы и кокосовый сахар не лучше, чем обычный рафинированный продукт. Все подсластители практически одинаковые с точки зрения калорийности и питательных веществ.

5. Антиперспирант не забивает кожу токсинами и не вызывает рак молочной железы. Максимум, что он сделает – испачкает вашу одежду.

6. Яблочный уксус хорош для салатов, а не для лечения прыщей.

7. Организму не требуется "очищение соками" – природа подарила вам встроенную детокс-систему в виде почек и печени.

8. Активированный уголь необходим только в том случае, если нужно очистить желудок. Он не влияет на кожу и не улучшает пищеварительную систему.

Активоване вугілля
Активированный уголь не влияет на кожу 

9. Угольная зубная паста туда же – она не укрепляет зубы. Скорее всего, она просто сотрет с них всю эмаль.

10. Кетодиета – не волшебная палочка для похудения и оздоровления. Это обычная диета, которая основана на дефиците калорий в организме. Более того, такой режим питания может привести к недостатку необходимых питательных веществ.

11. Лимонная вода не ускоряет метаболизм. И даже не приводит к детоксикации.

12. Глютен – не враг человечества, он отлично подходит большинству людей. Исключать его из рациона необходимо только по медицинским показаниям.

Читайте также: Все про протеин: виды, польза и как употреблять при похудении и нагрузках

13. Кокосовое масло не поможет вам сбросить вес, снизить холестерин и убить микробы и вирусы.

14. Польза коллагена для кожи и волос тоже сильно преувеличена.

15. Не надо есть свою плаценту после родов. Нет никаких доказательств того, что это лечит депрессию, улучшает лактацию и укрепляет связь с ребенком.

16. Заряженные кристаллы не исцеляют болезни и не снимают стресс. Если вы заметили какую-то магию, то, скорее всего, вам нужно к психиатру.

17. Не пейте красное вино, если считаете, что оно полезно. Пейте, потому что оно вкусное.

Червоне вино
Польза красного вина переоценена

18. Физические упражнения не помогут вылечить депрессию. Они не сделают хуже, но заменить терапию и медикаменты не способны.

19. Тренировки натощак не избавят от жира. Это может сработать первые несколько раз, но потом организм адаптируется, и разницы между упражнениями до и после завтрака не будет никакой.

20. Медитация не всегда успокаивает. У некоторых людей она может вызвать гиперчувствительность к свету и звуку, а значит, негативные эмоции обеспечены.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
сегодня
4643
Теги: Лечение Здоровье Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
24 марта 10:48 Эпидемия туберкулеза в Украине: почему за 20 лет проблема не преодолена
Ірина Полицька 4086
Где в мире легализована марихуана: инфографика
21 марта 18:47 Где в мире легализована марихуана: инфографика
Олена Булан 3261
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
21 марта 13:01 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 716
Популярные диеты, которые убивают наш организм
21 марта 10:01 Популярные диеты, которые убивают наш организм
Альона Захарова 479
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
20 марта 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 189396
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук