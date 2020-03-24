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20% населения Земли оказалось на карантине из-за опасности коронавируса

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Каждый пятый человек в мире находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Об этом пишет издание The Guardian. 1,7 миллиарда человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение Covid-19.

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По данным ВОЗ, в мире подтвердили первые 100 тысяч случаев заражения только за 67 дней, а рост в последние 100 тысяч случаев был зафиксирован всего за четыре дня.

Напомним, что по состоянию на 24 марта в мире зафиксировано более 378 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 16,5 тысяч человек умерли, вылечились почти 101 тысяча человек.

Добавим, в США, где почти 40% населения попали под меры социальной изоляции, Трамп обещает восстановить экономику даже если смертность от коронавируса будет расти.

"Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", – заявил американский президент.

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Где в Украине можно сдать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости США Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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