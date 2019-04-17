20 самых распространенных ошибок мужчин и женщин в секс
Британский сайт онлайн-знакомств спросил у пользователей, какие моменты в сексе вызывают у них чувство неловкости.
Журнал Metro собрал десятку самых популярных ответов 2000 мужчин и женщин.
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По мнению женщин, партнер лажа в постели, если он:
- пропускает прелюдию;
- первым достигает оргазма;
- неуклюжий;
- говорит неуместны грубости;
- не готов к интимной беседы после секса;
- засыпает сразу после секса;
- комментирует формы партнерши;
- уверен, что точно знает, что делать;
- игнорирует язык тела
- избегает эмоциональной близости.
В свою очередь, вот что припомнили женщинам мужчины:
- не проявляет инициативу;
- всегда хочет заниматься сексом в темноте;
- симулирует оргазм;
- слишком много говорит;
- не хочет ничего нового;
- говорит о бывших в постели;
- слишком рациональная;
- очень застенчивая
- думает, что он всегда готов к сексу;
- слишком беспокоится о своей внешности.
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