20 самых распространенных ошибок мужчин и женщин в секс

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20 ошибок в сексе
20 ошибок в сексе / unsplash.com

Британский сайт онлайн-знакомств спросил у пользователей, какие моменты в сексе вызывают у них чувство неловкости.

Журнал Metro собрал десятку самых популярных ответов 2000 мужчин и женщин.

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По мнению женщин, партнер лажа в постели, если он:

  1. пропускает прелюдию;
  2. первым достигает оргазма;
  3. неуклюжий;
  4. говорит неуместны грубости;
  5. не готов к интимной беседы после секса;
  6. засыпает сразу после секса;
  7. комментирует формы партнерши;
  8. уверен, что точно знает, что делать;
  9. игнорирует язык тела
  10. избегает эмоциональной близости.

via GIPHY

В свою очередь, вот что припомнили женщинам мужчины:

  1. не проявляет инициативу;
  2. всегда хочет заниматься сексом в темноте;
  3. симулирует оргазм;
  4. слишком много говорит;
  5. не хочет ничего нового;
  6. говорит о бывших в постели;
  7. слишком рациональная;
  8. очень застенчивая
  9. думает, что он всегда готов к сексу;
  10. слишком беспокоится о своей внешности.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Мужское здоровье Секс
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