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22 мая, 1 и 11 июня: Степанов назвал даты следующих этапов выхода из карантина

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Когда будет следующее ослабление карантина в Украине
Когда будет следующее ослабление карантина в Украине / МОЗ Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что каждый этап ослабления карантинных ограничений сопровождается определенными критериями. Он заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вводить новый этап выхода из карантина каждые 10 дней.

Детские сады и общественный транспорт планируют запустить 22 мая. Если эпидемиологическая ситуация останется такой же, через следующие 10 дней можно будет начать новый этап выхода из карантина, рассказал Максим Степанов в интервью с журналистами BBC Украина.

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Степанов подчеркнул, что каждый этап выхода из карантина должен начинаться после учета уровня заболеваемости и заполненных койкомест в больницах.

Мы увидели, что каждые десять дней мы можем переходить на другой этап. 22 мая, затем 1 июня, 11 июня. В каждом этапе будут определенные смягчения,
– рассказал Степанов.

22 мая должен начаться этап, во время которого планируют разрешить работу детсадов, отелей и городского транспорта и проведения определенных спортивных мероприятий без зрителей.

Впрочем, министр добавил, что в каждой области эпидемиологическая ситуация разная, поэтому в некоторых областях послаблений ограничений пока не стоит ожидать.

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5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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