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220 – 240 тысяч больных: сколько украинцев заразились бы COVID-19 без внедрения карантина

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Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине

Если бы Минздрав не внедрил карантинные мероприятия, сейчас в Украине было бы от 220 до 240 тысяч больных коронавирусной болезнью. Эти прогнозы были сделаны еще до введения карантина.

Сейчас же система здравоохранения Украины пока справляется с нагрузками. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель главы Минздрава и главный санэпидемврач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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По его словам, эти прогнозы были разработаны еще до того, как был внедрен карантин. Эксперты просчитывали и изучали модели Китая, Италии и других стран.

При этом, Ляшко призвал "не расслабляться" в будущем ослаблении карантина в Украине. Ведь коронавирус наша страна еще не преодолела, о чем свидетельствует статистика зафиксированных случаев в течение последних дней.

Коронавирус в Украине: какова ситуация сегодня

  • За последние сутки заболели 504 человека. Среди новых больных – 44 ребенка и 98 медработников. 237 человек госпитализированы.
  • Общее количество зараженных от начала эпидемии – 14 195, среди них – 2 758 медицинских работников.
  • За сутки выздоровели 310 человек – рекордное количество сейчас. Всего пациентов, которые побороли коронавирус, в Украине – 2 706.
  • К сожалению, подтвержден 21 новый летальный случай (общее количество смертей – 361). По словам Степанова, все люди также имели другие сопутствующие заболевания.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Виктор Ляшко Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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