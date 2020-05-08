220 – 240 тысяч больных: сколько украинцев заразились бы COVID-19 без внедрения карантина
Если бы Минздрав не внедрил карантинные мероприятия, сейчас в Украине было бы от 220 до 240 тысяч больных коронавирусной болезнью. Эти прогнозы были сделаны еще до введения карантина.
Сейчас же система здравоохранения Украины пока справляется с нагрузками. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель главы Минздрава и главный санэпидемврач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
Актуально Почему за сутки зафиксировали почти рекордное количество смертей от COVID-19
По его словам, эти прогнозы были разработаны еще до того, как был внедрен карантин. Эксперты просчитывали и изучали модели Китая, Италии и других стран.
При этом, Ляшко призвал "не расслабляться" в будущем ослаблении карантина в Украине. Ведь коронавирус наша страна еще не преодолела, о чем свидетельствует статистика зафиксированных случаев в течение последних дней.
Коронавирус в Украине: какова ситуация сегодня
- За последние сутки заболели 504 человека. Среди новых больных – 44 ребенка и 98 медработников. 237 человек госпитализированы.
- Общее количество зараженных от начала эпидемии – 14 195, среди них – 2 758 медицинских работников.
- За сутки выздоровели 310 человек – рекордное количество сейчас. Всего пациентов, которые побороли коронавирус, в Украине – 2 706.
- К сожалению, подтвержден 21 новый летальный случай (общее количество смертей – 361). По словам Степанова, все люди также имели другие сопутствующие заболевания.