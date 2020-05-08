220 – 240 тысяч больных: сколько украинцев заразились бы COVID-19 без внедрения карантина

Если бы Минздрав не внедрил карантинные мероприятия, сейчас в Украине было бы от 220 до 240 тысяч больных коронавирусной болезнью. Эти прогнозы были сделаны еще до введения карантина.

Сейчас же система здравоохранения Украины пока справляется с нагрузками. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель главы Минздрава и главный санэпидемврач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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По его словам, эти прогнозы были разработаны еще до того, как был внедрен карантин. Эксперты просчитывали и изучали модели Китая, Италии и других стран.

При этом, Ляшко призвал "не расслабляться" в будущем ослаблении карантина в Украине. Ведь коронавирус наша страна еще не преодолела, о чем свидетельствует статистика зафиксированных случаев в течение последних дней.

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