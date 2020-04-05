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27 медиков из-за COVID-19 закрылись на обсервации: в Почаеве не работает районная больница

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В больнице в Почаеве на обсервации 27 медиков / Иллюстративное фото (pixabay)

В Монастыриском районе Тернопольской области очень много инфицированных коронавирусом медиков – почти 40. В больнице в Почаеве может реализоваться похожий сценарий – сейчас там обсервации находятся 27 медицинских работников, в четырех COVID-19 уже подтвердили.

О сложной ситуации в Почаевской больнице, которая закрыта с персоналом внутри, рассказали в ТСН.

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В палатах больницы нет пациентов – сейчас там на обсервации 27 медиков, которые контактировали с ребенком, инфицированным коронавирусом. О диагнозе ребенка в то время известно не было.

К слову, четверо медицинских работников больницы уже имеют подтвержденный диагноз COVID-19.

Двое в больнице, двое – дома под наблюдением семейного врача. Все в удовлетворительном состоянии,
– рассказал главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.

Работники больницы жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты: мол, еще в марте у медиков не было даже масок. Выдавали разве что несколько масок в неделю, а халаты одноразовые покупали самостоятельно.

Почаевская больница находится в перечне опорных больниц для борьбы с коронавирусом во время первой волны эпидемии. При этом в инфекционном отделении только семь мест и один исправный аппарат искусственной вентиляции легких.

У родственников больного COVID-19 ребенка, заметим, коронавируса нет. По их мнению, могло быть и так, что не медики от ребенка заразились, а наоборот.

В Украине тем временем уже более 1200 случаев инфицирования: смотрите статистику

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Лечение Больница Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Тернополь Новости Здоровье Новости Украины Медицина Здоровье
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