27 медиков из-за COVID-19 закрылись на обсервации: в Почаеве не работает районная больница
В Монастыриском районе Тернопольской области очень много инфицированных коронавирусом медиков – почти 40. В больнице в Почаеве может реализоваться похожий сценарий – сейчас там обсервации находятся 27 медицинских работников, в четырех COVID-19 уже подтвердили.
О сложной ситуации в Почаевской больнице, которая закрыта с персоналом внутри, рассказали в ТСН.
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В палатах больницы нет пациентов – сейчас там на обсервации 27 медиков, которые контактировали с ребенком, инфицированным коронавирусом. О диагнозе ребенка в то время известно не было.
К слову, четверо медицинских работников больницы уже имеют подтвержденный диагноз COVID-19.
Двое в больнице, двое – дома под наблюдением семейного врача. Все в удовлетворительном состоянии,
– рассказал главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.
Работники больницы жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты: мол, еще в марте у медиков не было даже масок. Выдавали разве что несколько масок в неделю, а халаты одноразовые покупали самостоятельно.
Почаевская больница находится в перечне опорных больниц для борьбы с коронавирусом во время первой волны эпидемии. При этом в инфекционном отделении только семь мест и один исправный аппарат искусственной вентиляции легких.
У родственников больного COVID-19 ребенка, заметим, коронавируса нет. По их мнению, могло быть и так, что не медики от ребенка заразились, а наоборот.
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