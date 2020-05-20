В 3 областях Украины выздоровели уже три четверти больных коронавирусом: интересная статистика

В Кировоградской области власти отчитались, что среди всех больных коронавирус состоянию на вечер 19 мая выздоровели уже 73%. Впрочем, это лишь третий показатель в Украине.

Всего в области заболели 445 человек, но 326 из них уже выздоровели, сообщает Кировоградская областная государственная администрация.

Стоит знать В Украине обнаружили 18 876 случаев коронавируса: за сутки выздоровели 356 пациентов

В то же время, 20 человек, к сожалению, из-за коронавирусной болезни умерли. Это около 4,5% от общих случаев болезни в области. Такой показатель близок к общей статистики смертности от COVID-19 в мире.

Интересно, что даже с такими оптимистичными показателями Кировоградская область оказалась лишь на третьем месте в Украине. Ее опередили Херсонская и соседняя Полтавская области.

Херсонщина по доле тех, кто выздоровел, является бесспорным лидером. Там уже выздоровели 78,5% больных или 132 человек из 168. Умерли там два человека или менее 1,5% больных.

В то же время на Полтавщине этот показатель составляет 76,9% – 203 человек из 264 больных в области. Здесь количество жертв коронавируса составляет 9 человек или 4,5%.

Вместе с тем по количеству людей, которые уже переболели коронавирусом, лидируют Черновицкая, Тернопольская и Ивано-Франковская области – 682, 619 и 524 выздоровлений соответственно.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 19 мая в нашем государстве подтвердили уже 18 тысяч 876 случаев заболевания коронавирусом. Из-за болезни умерли уже 548 человек, но 5 тысяч 623 – смогли выздороветь.