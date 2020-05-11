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300% надбавок за март врачам выплатила только одна область, – Степанов

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300% надбавок за март врачам выплатила только одна область, – Степанов

Обещанные 300% надбавок медицинским работникам за работу с больными коронавирусом в полном объеме за март выплатила только Полтавская область. В среднем полтавские медики получить 21 тысячу гривен за март.

Об этом на выездном брифинге с Полтавщины сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.

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В Минздраве проверили оплатили ли врачам надбавки за март и заявили, что "результаты неутешительные". По словам Степанова, он будет докладывать премьер-министру и президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это Полтавская.

Максим Степанов
“Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме — это Полтавская область, в среднем они заплатили каждому медработнику, который работал с пациентами с диагнозом COVID-19, около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые они и должны были получить”

Степанов отметил, что в Минздраве продолжат разбираться с выплатами украинским медикам.

Я уверен, что мы доведем это до конца и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату вместе с надбавками,
– заявил Степанов.

В Украине за последние сутки увеличилось количество медработников, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 60 медиков. В целом в Украине уже 3 026 работника медицинской сферы заболели COVID-19.

Что известно о надбавках для медиков

  • Врачи должны получать надбавки за работу с больными COVID-19 – 300%.
  • В марте медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19 дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не такая значимая, как обещали.
  • В апреле, пообещали в правительстве, надбавка в размере до 300% будет начисляться ко всей зарплате (которая учитывает стаж) и соответственно будет больше, чем была в марте.
  • Отметим, что местные власти также помогают врачам, работающим с коронавирусом. Во Львове и Киеве медикам доплачивают по 10 тысяч гривен.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Больница Зарплата Новости Полтавы Максим Степанов Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Лечение
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