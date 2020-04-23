300% зарплаты медработникам за работу с коронавирусом: когда правительство примет решение

Министерство здравоохранения и Кабмин пообещал медицинским работникам, работающим с инфицированными COVID-19 300% зарплаты. Однако соответствующее постановление так и не было принято.

Чтобы принять необходимое постановление, Кабинет Министров Украины соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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"На внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, уже окончательно урегулирует (вопрос выплат медикам, – прим. 24 канала). Будет введен COVID-пакет, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медицинским работникам, работающим с коронавирусной болезнью COVID -19", – заявил Степанов.

Он отметил, что все доплаты должны быть уже с 1 апреля. И в бюджете предусмотрены на это средства. Поэтому осталось только принять постановление Кабмина.

"Этот ресурс был предусмотрен в изменениях в государственный бюджет Украины. Предусмотрено 15,8 миллиарда гривен именно на повышенную зарплату всем медицинским работникам, которые работают с коронавирусом", – отмечал Степанов 21 апреля.

Тогда же он убеждал, что деньги в полном объеме перечислили в регионы за счет медицинской субвенции. Поэтому, по его словам, теперь дело только за местной властью, которая и будет выплачивать зарплаты врачам.