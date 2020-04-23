24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

300% зарплаты медработникам за работу с коронавирусом: когда правительство примет решение

- Читати новину українською
Доплата медикам в 300% за работу с инфицированными коронавирусом / UAZMI

Министерство здравоохранения и Кабмин пообещал медицинским работникам, работающим с инфицированными COVID-19 300% зарплаты. Однако соответствующее постановление так и не было принято.

Чтобы принять необходимое постановление, Кабинет Министров Украины соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

К слову В Киеве медики получили доплату за работу с больными коронавирусом: кто и сколько

"На внеочередном заседании правительства мы планируем принять постановление, уже окончательно урегулирует (вопрос выплат медикам, – прим. 24 канала). Будет введен COVID-пакет, где предусмотрено 300% заработной платы всем без исключения медицинским работникам, работающим с коронавирусной болезнью COVID -19", – заявил Степанов.

Он отметил, что все доплаты должны быть уже с 1 апреля. И в бюджете предусмотрены на это средства. Поэтому осталось только принять постановление Кабмина.

"Этот ресурс был предусмотрен в изменениях в государственный бюджет Украины. Предусмотрено 15,8 миллиарда гривен именно на повышенную зарплату всем медицинским работникам, которые работают с коронавирусом", – отмечал Степанов 21 апреля.

Тогда же он убеждал, что деньги в полном объеме перечислили в регионы за счет медицинской субвенции. Поэтому, по его словам, теперь дело только за местной властью, которая и будет выплачивать зарплаты врачам.

 

 

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Здоровье Кабинет Министров Украины Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Коронавирус в Украине Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
20 апреля 06:41 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
18 апреля 12:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач
17 апреля 07:10 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
Олександр Бевза
16 апреля 10:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
16 апреля 07:40 Какими лекарствами предлагают лечить коронавирус: список
Анастасія Лукашевська

Новости
Больше новостей