На 3D принтере впервые напечатали человеческую кожу с сосудами

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На 3D принтере впервые напечатали человеческую кожу с сосудами
Искусственная кожа / Naked Science

Ученые работали над созданием искусственной кожи несколько лет и пытались добиться такого результата, чтобы она стала полноценным заменителем человеческой коже – и им это удалось.

Чтобы доказать действенность новой технологии, они пересадили кожу мыше и она успешно прижилась и не вызвала отторжения, сообщает Naked Science.

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Сосуды в имплантате успешно соединились с кровеносной системой животного и начали снабжать ткани кровью.

Ученые объяснили, что если добавить в кожу главные элементы, такие как эндотелиальные клетки человека, что выстраиваются внутри кровеносных сосудов, и перициты, которые вращаются вокруг эндотелиальных клеток, то вместе с животным коллагеном и другими структурными клетками сосуды формируются в течение нескольких недель.

Для биосовместимости исследователи предложили использовать технологию редактирования генов CRISPR-Cas, чтобы сделать клетки пациента более благоприятными к новой ткани.

Искусственная кожа, напечатанная на 3D принтере – это новое дыхание в трансплантологии. Без наличия донора можно устранить последствия ожогов и аутоиммунных болезней, а также может помочь больным с поврежденной нервной системой.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Техно Новости Здоровье Трансплантация Дерматология Лечение 3D-принтер Медицина
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