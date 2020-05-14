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4 критерия, при наличии которых, в Украине ослабят карантин

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Карантин в Украине: условия ослабления
Карантин в Украине: условия ослабления / unsplash.com

Правительство в ближайшее время утвердит критерии смягчения карантинных ограничений. Все этапы послабления соответствуют формуле адаптивного карантина, которую Минздрав презентовал ранее.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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Минздрав разработал четкие поэтапные смягчения карантина. По словам Степанова, все этапы смягчений введут по формуле адаптивного карантина.

Максим Степанов
“Вчера (13 апреля – ред. 24 канал) Зеленский заявил, что уже разработан поэтапный выход из карантина. Действительно, Минздрав разработал все поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Критерии четкие и будут приняты на ближайшем заседании правительства”

Критерии ослабления карантина в Украине:

  • Показатель инцидентности. Это число новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения.
  • Загруженность кроватей должна быть не более 50%.
  • Количество ПЦР и ИФА тестов за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15.
  • Количество новых случаев за последние 7 дней до предыдущих 7 дней, которое должно быть на уровне 0,9-1,0.

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Етапи виходу з карантину
5 этапов выхода из карантина / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Лечение Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов
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