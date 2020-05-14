4 критерия, при наличии которых, в Украине ослабят карантин

Правительство в ближайшее время утвердит критерии смягчения карантинных ограничений. Все этапы послабления соответствуют формуле адаптивного карантина, которую Минздрав презентовал ранее.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, пишет 24 канал.

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Минздрав разработал четкие поэтапные смягчения карантина. По словам Степанова, все этапы смягчений введут по формуле адаптивного карантина.

Максим Степанов “Вчера (13 апреля – ред. 24 канал) Зеленский заявил, что уже разработан поэтапный выход из карантина. Действительно, Минздрав разработал все поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Критерии четкие и будут приняты на ближайшем заседании правительства”

Критерии ослабления карантина в Украине:

Показатель инцидентности. Это число новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения.

Загруженность кроватей должна быть не более 50%.

Количество ПЦР и ИФА тестов за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15.

Количество новых случаев за последние 7 дней до предыдущих 7 дней, которое должно быть на уровне 0,9-1,0.

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5 этапов выхода из карантина / Инфографика 24 канала

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