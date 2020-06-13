4 совета, как улучшить сексуальную жизнь во время карантина
Стресс, переживания, снижение либидо и интереса партнеров друг к другу в результате 24-часового пребывания вместе могут повлиять на качество секса. Вот несколько советов, которые помогут восстановить влечение и страсть.
Заботьтесь о своем внешнем виде
Сексолог Дженис Хиллер рассказала, что важно не забывать о гигиене и своем внешнем виде дома. И хотя это кажется очевидным, но внешний вид дома влияет на сексуальное возбуждение не только партнера, но и ваше.
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Разговаривайте откровенно, будьте близкими
Общение – ключ к близости, как духовной, так и физической. Специалисты советуют начать с откровенного разговора, который создаст положительную и близкую атмосферу.
Интересуйтесь партнером: спрашивайте, что его беспокоит, давайте ему возможность выговариваться. Также можно обсудить и сексуальные моменты – чего бы вам хотелось добавить в свою интимную жизнь и попробовать, чего желает партнер/ша.
Умейте слушать партнера и доверяйте ему свои переживания / Фото Unsplash
Забудьте о проникновении
Ну, не совсем, конечно. Но секс – это не только проникновение. Попробуйте массаж и нежные прикосновения.
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Экспериментируйте
Рутина сейчас известна большинству пар, как никогда. Но это не значит, что нужно в нее погружаться еще больше. Устраивайте друг другу романтические ужины.
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