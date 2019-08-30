4 комнатных растения, которые лучше всего очищают душный воздух летом

Часто открытые окна или кондиционер летом не позволяют сполна расслабиться от тяжелого воздуха в доме. Спасти ситуацию могут ваши комнатные друзья-растения, о которых вы даже не догадывались.

Здоровье 24 уже писало, как создать прохладу дома без кондиционера.

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Чтобы не устраивать несколько раз в неделю влажную уборку и каждый раз не проветривать комнаты квартиры или дома, разместите на ваших полочках несколько следующих растений.

Они спасут вас от духоты, позаботятся о состоянии вашей кожи и дыхательной системы, а также избавят вас от усталости, сонливости и раздражительности.

Алоэ

С помощью алоэ вы сможете не только освежить воздух в своей квартире или доме, но и очистить его от вредных веществ типа формальдегида, которое способна выделять мебель.



Алоэ очищает воздух от вредных веществ

Фикус

Это растение точно является вашим хорошим другом с детства, поскольку его любят выращивать чуть ли не каждые хозяева и хозяйки у себя дома. Это растение способно создавать благоприятные условия для влажности в помещении, а также насыщать воздух фитоцидами – веществами, которые активно борются с бактериями.



Фикус насыщает воздух влажностью и полезными веществами

Бамбук

Комнатный бамбук может стать не только оригинальным украшением вашей комнаты, но и обогатит ее большим количеством кислорода. Размещать его стоит в юго-восточной части квартиры, так он еще и притягивает удачу.



Бамбук обогащает воздух кислородом

Пеперомия туполистная

Это красивое комнатное растение увлажняет воздух, активно борется с воздействием бактерий, а также устраняет токсины, замещая их полезным кислородом. Хоть это растение не требует тщательного ухода, но его все же стоит прятать от прямых солнечных лучей.



Пеперомию туполистую стоит прятать от прямых солнечных лучей

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