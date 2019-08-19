4 мифы о сознании, в которые все верят

Со времен античности ученые пытаются понять, что такое человеческое сознание и в чем ее главная особенность.

Но исследовать этот вопрос чрезвычайно трудно и поэтому о сознании существует много мифов, искажений и неточностей. Которые в своей статье опроверг Кристоф Кох, главный ученый и президент Аленовского института наук о мозге.

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Миф № 1: Мозг человека уникален и имеет принципиальные отличия от мозга животных

Нет, это не так. За более чем 200 лет исследований ученые не смогли найти каких-то уникальных черт мозга у людей, которых нет больше ни у каких других живых существ.

Нейробиолог Сюзанна Геркулан-Хаузел утверждает, что особенность заключается в огромном количестве нейронов в коре головного мозга у человека. Это самое простое объяснение наших замечательных когнитивных способностей. Но недавние исследования показали, что у дельфинов в коре нейронов намного больше, чем у нас – это опровергает теорию Геркулан-Хаузел.

Миф № 2: Сны – это скрытые подсказки о наших тайных желаниях

Согласно современным исследованиям, сны не отражают никаких наших желаний, а просто интерпретируют повседневные заботы и события.

Миф № 3: Реклама может действовать на наше подсознание

Про подсознательную рекламу заговорили 1957 году, когда маркетолог Джеймс Вайкери провел в кинотеатрах города Форт Ли серию экспериментов: на долю секунды он выводил на экраны фразы "Пей кока-колу" и "Ешь попкорн". Вайкери заявил, что это значительно увеличило продажи, но позже признался, что подтасовал некоторые данные.



Реклама не влияет на наше сознание

Подсознательную рекламу с тех пор изучают исследователи по всему миру. Пока удалось установить, что если от нее и есть какой-то эффект, то он исчезает уже через 15 минут.

Миф № 4: В шаге от смерти людей посещают видения – это и есть доказательства загробной жизни

Многие люди, которые пережили клиническую смерть, рассказывают о свете в конце туннеля и присутствие рядом загадочных существ. На самом деле эти видения – попытка мозга выполнять свою работу даже в критической ситуации.

Ученые отрицают сверхъестественные объяснения этого феномена, но признают, что его важно изучать. Многие видений успокаивали пациентов, а значит понимание их природы может пригодиться в терапевтических целях.

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