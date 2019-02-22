4 опасные половые инфекции, о которых вы не слышали

Новые болезни появляются все время, и заболевания, передающиеся половым путем – не исключение.

Вот чотыре типа бактерий, которые являются возбудителями новых опасных инфекций, которые передаются половым путем и несут серьезную опасность для здоровья человека, пишет ВВС.

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1. Менингококк

Бактерии Neisseria meningitidis вызывают менингококковую инфекцию, которая может привести к смертельно опасному поражению слизистой оболочки носоглотки, а также оболочек головного и спинного мозга.

Ранее менингококковую инфекцию преимущественно связывали с менингитом – воспалением оболочки головного мозга, нередко с фатальным исходом.

Однако сейчас ее все чаще относят к урогенитальному типу инфекции. Носителями являются 5-10% взрослых. Как правило, бактерии Neisseria meningitidis находятся в носоглотке человека. Они передаются во время орального секса.

К счастью, против них есть две вакцины, которые эффективно предотвращают заболевание.

2. Микоплазма гениталиум

Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) – одна из самых маленьких по размеру бактерий, однако вызываемая ею болезнь входит в число самых опасных инфекций, передающихся половым путем. Об этой бактерии стало известно в 1980-х годах. Сейчас ее носителями являются 1-2% жителей планеты – в основном подростки и молодые люди.

Поскольку у женщин эта инфекция может спровоцировать воспаление органов малого таза, последствия заражения могут быть весьма серьезными – в том числе бесплодие, выкидыш, преждевременные роды и замершая беременность. Лечится антибиотиками.

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3. Шигелла Флекснера

Шигеллезы – группа заболеваний, вызываемых бактериями рода шигел, с фекально-оральным механизмом передачи.

Результатом заражения Shigella flexneri становится дизентерия, которая вызывает сильные желудочные колики и приступы диареи с примесью крови и слизи. Врачи разработали сложные методы лечения без использования антибиотиков, чтобы не образовались супербактерии.

4. Венерическая лимфогранулема (ВЛГ)

Это заболевание вызывается редким штаммом бактерий Chlamydia trachomatis. При заражении сначала появляются нарывы и язвы в области гениталий, затем инфекция проникает в лимфатическую систему человека.

Болезнь может напоминать воспалительное заболевание кишечника и привести к хроническим и сильным нарушениям его работы – например, к образованию свищей или сужение кишечника. Лечится антибиотиками.

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