4 опасные половые инфекции, о которых вы не слышали

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Новые венерические заболевания
Новые венерические заболевания / pixabay.com

Новые болезни появляются все время, и заболевания, передающиеся половым путем – не исключение.

Вот чотыре типа бактерий, которые являются возбудителями новых опасных инфекций, которые передаются половым путем и несут серьезную опасность для здоровья человека, пишет ВВС.

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1. Менингококк

Бактерии Neisseria meningitidis вызывают менингококковую инфекцию, которая может привести к смертельно опасному поражению слизистой оболочки носоглотки, а также оболочек головного и спинного мозга.

Ранее менингококковую инфекцию преимущественно связывали с менингитом – воспалением оболочки головного мозга, нередко с фатальным исходом.

Однако сейчас ее все чаще относят к урогенитальному типу инфекции. Носителями являются 5-10% взрослых. Как правило, бактерии Neisseria meningitidis находятся в носоглотке человека. Они передаются во время орального секса.

К счастью, против них есть две вакцины, которые эффективно предотвращают заболевание.

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2. Микоплазма гениталиум

Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) – одна из самых маленьких по размеру бактерий, однако вызываемая ею болезнь входит в число самых опасных инфекций, передающихся половым путем. Об этой бактерии стало известно в 1980-х годах. Сейчас ее носителями являются 1-2% жителей планеты – в основном подростки и молодые люди.

Поскольку у женщин эта инфекция может спровоцировать воспаление органов малого таза, последствия заражения могут быть весьма серьезными – в том числе бесплодие, выкидыш, преждевременные роды и замершая беременность. Лечится антибиотиками.

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3. Шигелла Флекснера

Шигеллезы – группа заболеваний, вызываемых бактериями рода шигел, с фекально-оральным механизмом передачи.

Результатом заражения Shigella flexneri становится дизентерия, которая вызывает сильные желудочные колики и приступы диареи с примесью крови и слизи. Врачи разработали сложные методы лечения без использования антибиотиков, чтобы не образовались супербактерии.

via GIPHY

4. Венерическая лимфогранулема (ВЛГ)

Это заболевание вызывается редким штаммом бактерий Chlamydia trachomatis. При заражении сначала появляются нарывы и язвы в области гениталий, затем инфекция проникает в лимфатическую систему человека.

Болезнь может напоминать воспалительное заболевание кишечника и привести к хроническим и сильным нарушениям его работы – например, к образованию свищей или сужение кишечника. Лечится антибиотиками.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Женское здоровье Мужское здоровье Секс
Источник: 24 Канал
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