4 привычки, которые сохранят здоровье в праздники

Праздничный сезон, который традиционно разрушает все каноны здорового питания, продлится как минимум до Рождества.

В Министерстве здравоохранения собрали 4 простых привычки, которые помогут провести праздники весело и без вреда для здоровья.

1. Не голодайте

Обычная практика в период зимних праздников: голодание днем, а с вечера – большое количество калорийной пищи. Пропуск приема пищи может выдаваться эффективным методом для уменьшения количества калорий. На самом деле такой подход дает обратный результат и ухудшает здоровье в целом. Не пренебрегайте привычным распорядком приема пищи, ведь сбалансированный обед поможет избежать переедания вечером. Умейте сказать себе "стоп!": откажитесь от дополнительной порции, если почувствовали сытость.

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2. Ешьте разнообразную простую пищу

В период праздников обязательно ешьте овощи - сырые, тушеные, вареные или запеченные. Они не содержат большого количества калорий (за исключением крахмальных – картофеля и других), содержат много пищевых волокон, витаминов, минералов и биофлавоноидов. Дневная норма – 300 г.

Разнообразьте свой ежедневный рацион

"Рекомендуем потреблять полезные продукты из всех групп ежедневно: овощи и бобовые; фрукты и ягоды; цельные злаки и орехи; молочные и кисломолочные продукты, рыба, мясо, яйца", – говорится в сообщении.

3. Пейте достаточно воды

Норма жидкости в день для взрослого человека – 4% от общей массы тела, но ориентируйтесь на свою жажду. Выбирайте напитки, которые не содержат много калорий.

Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако если вы все-таки не можете отказаться от спиртных напитков, пейте больше воды (стакан после каждого бокала алкогольного напитка), избегайте соков и газированных напитков.

Пейте воду

4. Не занимайтесь самолечением

Благодаря рекламе новогодние и рождественские праздники ассоциируются с приемом препаратов, которые будто бы облегчают пищеварение. Однако подавляющее большинство подобных препаратов не входит в перечень средств доказательной медицины, и могут навредить. Перед приемом любых медикаментов посоветуйтесь с врачом.

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Вместо сомнительных препаратов - выйдите на прогулку. В праздники и в будни старайтесь больше двигаться. Занимайтесь физическими упражнениями каждый день – несмотря на погоду, настроение или список дел на день.