4 самых распространенных вида детского рака и их симптомы

99% всех злокачественных новообразований развиваются у взрослых людей, но 1% случаев детского рака – главная причина смертности от болезней в детском возрасте.

Детский или педиатрический рак может появиться в любом месте организма, включая кровь, мозг, позвоночник, почки и другие органы. Опухоли сопровождаются аномальным ростом клеток и этот процесс организм проконтролировать не может, сообщает The Health Site.

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Они бывают злокачественными и доброкачественными, и в первом случае опухоли распространяются на другие части тела. Причина большинства опухолей среди детей неизвестна, ведь только 5% случаев детского рака вызывается наследственными мутациями.

Самые распространенные виды детского рака

Лейкозы. Это опухоли костного мозга и крови. Чаще всего встречаются среди детей, на них приходится до 29% случаев детского рака. К симптомам относят боль в костях и суставах, усталость, слабость, бледность кожи, кровотечения, жар и потеря веса.

Опухоли мозга и позвоночника. Их также называют злокачественные новообразования центральной нервной системы, на их долю приходится 26% всех случаев детского рака. Большинство опухолей у детей начинаются в нижней части мозга.



У детей редко возникает рак / unsplash.com

Опухоли позвоночника встречаются реже, чем мозга. К симптомам относят головные боли, тошноту, рвоту, проблемы со зрением, головокружение, приступы, проблемы со слухом, зрением, ходьбой или удерживанием в руках предметов.

Нейробластома. На ее долю приходится 6% случаев детских опухолей. Это злокачественное новообразование незрелых нервных клеток, которое встречается у младенцев и маленьких детей. Этот рак почти не диагностируется у детей, старше 10 лет.

Болезнь начинается в надпочечниках, которые расположены в верхней части почек и отвечающих за гормональную систему человека. Ребенок теряет способность нормально передвигаться, бывает опущение век, боль в костях и жар.

Лимфомы. Опухоли иммунной системы, а точнее их клеток под названием лимфоциты. Чаще всего этот рак поражает лимфатические узлы и другие лимфатические ткани. Также он может возникнуть в костном мозге.

К двум основным типам лимфом относят лимфогранулематоз и неходжкинскую лимфому. Симптомы: потеря веса, жар, потливость, усталость, отеки лимфатических узлов в области шеи, подмышек и паха.

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