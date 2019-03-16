4 совета от Супрун, которые помогут быстро и легко уснуть

Сон – важная составляющая здорового образа жизни. Полноценный отдых нужен человеку, чтобы мышцы тела могли отдохнуть, а организм имел возможность восстановить или заменить поврежденные клетки. Во время сна в мозгу происходят важные процессы: обработка усвоенной информации, формирование воспоминаний и очистка.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ко Всемирному дню сна отметила, что каждый человек имеет свое оптимальное время для отдыха.

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Ульяна Супрун "У каждого свое оптимальное время – когда ложиться спать и сколько часов необходимо для отдыха. Для большинства здоровых людей – это 7-9 часов сна ежедневно. Для детей нужно больше часов сна и чем меньше ребенок, тем больше он должен спать. А вот люди старше 65 лет, могут спать 7-8 часов в сутки, и это нормально".

При этом следует учитывать сигналы собственного тела, которые могут свидетельствовать о недостаточном количестве сна. Среди них: плохое самочувствие после семи часов сна, проблема с лишним весом или хронические болезни, зависимость от кофеина, желание заснуть за рулем.

И пересыпание, и недосыпание свидетельствуют о проблемах со здоровьем и несут угрозу различных заболеваний. Поэтому, по словам чиновницы, важно держаться золотой середины.

Как быстро и легко уснуть?

1. Устать не только морально, но и физически, благодаря быстрой прогулке, отжиманиям или пробежке. Это еще и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

2. Освободите вечер от телефонов, компьютеров и телевидения. Синий свет экранов препятствует образованию мелатонина (гормон, который сообщает телу, когда надо ложиться в кровать).

3. На ночь не пейте ни алкоголь, ни кофе. Лучше съешьте вишен и помидоров – в них рекордно много мелатонина. Попробуйте нут – в нем рекордное содержание триптофана, аминокислоты, с которой образуются мелатонин и серотонин. Выпейте чаю с ромашки, мелиссы или мяты, или белый чай.

4. Откройте окна, закройте шторы. Холод, свежий воздух и полная темнота помогут окунуться в глубокий сон.

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