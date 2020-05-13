5 украинских компаний начали клинические исследования собственных лекарств против COVID-19
Украинские фармацевтические производители присоединились к борьбе против коронавируса. 5 отечественных компаний тестируют собственные лекарства против COVID-19
Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.
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По его словам клинические исследования начали "Фармак", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "ФармФирма " Дарница", "Биофарма" и "Интерхим".
Отметим, что сейчас не существует эффективного лечения коронавируса. Вся терапия направлена на облегчение симптомов. Самым перспективным препаратом считают Ремдесивір, которым лечат Еболу. Но стоить он может дорого.
12 мая украинские ПЦР-тесты признали неэффективными, но их уже успели закупить для диагностики. Оказалось, что тесты не подтвердили способность качественно диагностировать коронавирусную инфекцию, а параметры, которые указал производитель, не соответствуют действительности.
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