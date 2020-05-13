5 украинских компаний начали клинические исследования собственных лекарств против COVID-19

Украинские фармацевтические производители присоединились к борьбе против коронавируса. 5 отечественных компаний тестируют собственные лекарства против COVID-19

Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает 24 канал.

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По его словам клинические исследования начали "Фармак", "Борщаговский химико-фармацевтический завод", "ФармФирма " Дарница", "Биофарма" и "Интерхим".

Максим Степанов "Они пытаются создать лекарства для лечения COVID-19, в том числе симптоматического. Например, "Дарница" завезла субстанцию для производства гидроксихлорохина, а" Биофарма "зарегистрировала клиническое исследование средства "Биовен".

Отметим, что сейчас не существует эффективного лечения коронавируса. Вся терапия направлена на облегчение симптомов. Самым перспективным препаратом считают Ремдесивір, которым лечат Еболу. Но стоить он может дорого.

12 мая украинские ПЦР-тесты признали неэффективными, но их уже успели закупить для диагностики. Оказалось, что тесты не подтвердили способность качественно диагностировать коронавирусную инфекцию, а параметры, которые указал производитель, не соответствуют действительности.

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