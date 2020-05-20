50 дней карантина, 30 дней свободы: ученые назвали способ противодействия пандемии COVID-19

Группа ученых из девяти стран ЕС провела моделирование различных стратегий карантина и их влияния на распространение коронавируса. По их мнению, для большинства стран лучше всего подойдет режим интервального карантина. Правда, жить с ним придется не менее полутора года.

Из-за пандемии коронавируса во многих странах действуют карантинные мероприятия, которые помогают замедлить распространение вируса и снизить нагрузку на медучреждения. Впрочем, именно карантин стал причиной экономического спада, который заставляет правительства искать пути постепенного ослабления ограничений, сообщает CNBC.

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Какие сценарии карантина предлагают ученые

Команда европейских ученых смоделировала несколько сценариев развития ситуации в 16 странах: в Австралии, Мексике, Бельгии, ЮАР и Нигерии. Они предложили альтернативный и более эффективный подход к форме карантина – интервальный карантин в сочетании с тестированиями, отслеживанием контактов и защитой наиболее уязвимых групп граждан.

Первый из рассмотренных сценариев предусматривал отсутствие всяческих мер изоляции. Это стало причиной роста количества пациентов с тяжелыми формами заболевания, к которому не были готовы системы здравоохранения многих стран. В итоге, показатель смертности достиг 7,8 млн, а продолжительность эпидемии в каждой стране составляет около 200 дней. Второй сценарий предусматривает введение одноразового режима с сохранением ряда фундаментальных мер. В третьем сценарии ученые ввели в модель повторяющиеся циклы по 50 дней карантина и 30 дней послаблений.

Базовые принципы, которые хранятся в каждом сценарии:

правила гигиены;

принцип социального дистанцирования;

особое внимание к группам риска;

запрет массовых собраний.

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Помог ли карантин

Карантин, который мы видим сейчас, позволил снизить индекс репродукции вируса в 16 странах до 0,8. Однако, после периода смягчений стартовала вторая волна заражений, и число тяжелобольных опять высокое. Смертность достигла 3,5 млн, пандемия длилась 12 месяцев в развитых странах и как минимум 18 месяцев – в других.

Если придерживаться принципов 3 сценария ограничений – то есть 50 дней карантина, 30 дней – послаблений, пандемия продлится дольше – не меньше, чем полтора года. При этом смертность будет наименьшей – около 130 000 жертв в 16 странах.

Оптимальный вариант карантина

Самый быстрый способ справиться с эпидемией в каждой стране – строгий трехмесячный карантин,

– резюмировали ученые.

В целом, считают ученые, интервальный подход позволит небогатым странам, которые не имеют возможности по экономическим причинам долго сохранять жесткий карантин, удержать показатели смертности и не довести народ до обнищания.

Эффективен ли карантин в Украине? Ограничения в государстве продолжаются с 12 марта. Украина – единственное государство, которое ввело карантин в то время, когда на территории страны официально выявили всего один случай заболевания. Впрочем, Минздрав решил, что карантин поможет уменьшить нагрузку на больницы и уменьшит наплыв больных. Сейчас в Украине более 19 тысяч больных, но ситуация стабильная – убеждает руководство государства. Поэтому, 22 мая стартует второй этап ослабление карантина: заработают гостиницы и детские сады, запустят общественный транспорт.

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