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50% смертей от коронавируса в Европе произошли в домах престарелых

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В Европе от коронавируса умерли многие люди в домах престарелых / Getty images

Почти половина людей, умерших от коронавируса в Европе, находились в учреждениях социальной заботы. В ВОЗ назвали это непоправимой человеческой трагедией.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге объяснил, что большой процент заражения людей в домах престарелых обусловлен ненадлежащим уходом, пишет Telediario.

Важно ВОЗ ожидает роста вспышки эпидемии коронавируса в Восточной Европе

По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19, находились в учреждениях социальной опеки долгосрочного пребывания. Это невероятная человеческая трагедия,
– отметил Клюге.

Он отметил, что ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность. Медицинские работники этих центров часто перегружены работой и просят дополнительного оборудования для защиты от вируса.

"Самоотверженные и сострадательные люди, которые работают в этих учреждениях, часто перегружены работой, являются незащищенными и имеют низкую оплату. Они – незыблемые герои этой пандемии. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить этих работников защитными средствами и другими необходимыми вещами, чтобы они могли защитить себя и тех, о ком заботятся", – добавил Клюге.

Какие страны больше всего пострадали от коронавируса?В Европе COVID-19 сильнее всего ударил по Италии, Испании, Франции, Великобритании, Бельгии. Больше всего жертв коронавируса в этих странах жили в учреждениях социальной заботы, в частности, в домах престарелых.


Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Наталья Боднар
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Жертвы Европа ВОЗ
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